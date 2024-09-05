玄彬崩壞照曝光！絡腮鬍、亂髮像極流浪漢　粉絲看呆：他瘋了嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由玄彬、李棟旭主演的韓國諜戰電影《哈爾濱》，12月才會在南韓上映。（圖／vast.ent IG）

▲玄彬在電影《哈爾濱》中的造型宛如頹廢流浪漢，相當驚人。（圖／CJ ENM Movie YouTube）

▲李棟旭（右）在《哈爾濱》中飾演「李昌燮」，同樣也是有蓄鬍。（圖／CJ ENM Movie YouTube）

由男神玄彬、李棟旭主演的韓國諜戰電影《哈爾濱》，9月8日將在第49屆多倫多國際電影節上舉行世界首映，並定檔在12月於韓國上映。今（5）日片商釋出全新預告片，1分09秒的畫面中，只見玄彬以狼狽的絡腮鬍模樣登場，還有一幕滿臉泥濘從死人堆裡抬頭的崩壞畫面，讓粉絲看後相當震撼，大讚玄彬非常敬業，更有網友開玩笑喊道「玄彬瘋了嗎？」《哈爾濱》改編自1909年朝鮮獨立運動的真實歷史故事，由《南山的部長們》導演禹民鎬執導，陣容除了玄彬外，還有李棟旭、朴正民、趙宇鎮、全汝彬，以及客串的鄭雨盛，都是實力派演員，因此在播出前，就已經讓粉絲相當期待。尤其是3大男神玄彬、李棟旭、鄭雨盛均參與演出，究竟會不會有同框對手戲，也令人好奇。今日片商釋出《哈爾濱》全新預告片，1分09秒的壯烈畫面為電影拉開序幕，只見影片一開頭，玄彬獨自走在冰天雪地中，裹著大衣瑟瑟發抖，沒有整理的頭髮和滿臉絡腮鬍，宛如落魄流浪漢，和玄彬平時帥氣的形象反差極大。劇中還有玄彬躲追殺、滿臉泥濘從一堆屍體中抬頭的畫面，眼神充滿殺氣，展現出男神不一樣的面貌。而玄彬飾演的主角是「民族英雄」安重根，預告片中他的台詞說道：「原本想放棄一切尋死，但已故同僚的悲慘悲鳴聲在耳邊環繞，那瞬間我明瞭了，我要代替死去的夥伴活下去，以及清楚自己必須要做的事情」，短短幾個字就展現濃厚的抗日決心，更加深劇情沉重、悲壯的歷史背景。預告曝光後，粉絲看了也紛紛留言：「我相信禹民鎬導演、玄彬和李棟旭的組合」、「我簡直不敢相信，還要等到12月才能看」、「希望有更多這樣的電影」、「天哪，玄彬瘋了嗎」、「太酷了吧，好期待玄彬演出」、「光是看預告片就讓我起雞皮疙瘩」、「下次不要太早放出預告片，還要等這麼久，太煎熬了」。