家庭備藥注意！8種藥正確保存法　眼藥水「放冰箱」小心角膜遭殃

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▲家長擔心天熱，將兒科藥水放入冰箱保存，反而是錯誤作法。（圖／記者黃韻文攝）

許多人都會在家裡備藥，但面對琳瑯滿目的藥品劑型，到底應該如何正確保存，有時不免感到困惑，對此食藥署建議8類藥品的保存方式，一般口服藥最好在半年內用完，眼藥水則最好在開封1個月後丟棄，而且若未標示，切勿自行冷藏，以免使用後傷害角膜。盡可能原包裝保存，建議開封後或調劑日起半年內服用完畢；藥局領藥或藥師調劑的散藥若無日期標示，應請教藥師該批號藥物的保存期限，或是以領藥日為起的半年為期限。外用藥膏開封後可存放室溫至多半年，且不建議分裝成小罐；若出現外觀破損，藥膏變色、變硬或發臭等，應避免使用。眼藥水（膏）建議在開封後1個月後丟棄，且部分需要冷藏保存，但若未特別標示或無藥師指示，請勿自行冷藏，以免產生結晶，造成角膜傷害。糖漿、藥水放冰箱可能產生沉澱，因此若無特別標示或藥師指示，請勿將藥水冷藏，室溫保存即可；開封後，在當次治療期間未用完便須丟棄。至於粉泡藥水，依藥品不同而有所差異，應遵循包裝說明進行保存。藥品經磨粉後易受潮變質，接觸空氣常吸濕結塊，建議於醫師開立的天數內服用完，若沒用完應直接丟棄。含有類固醇的乾粉吸入劑不可放在浴室，因過多水氣會造成乾粉吸入劑結塊，導致無法正常吸到藥品。除非特別註明冷藏保存，請將栓劑連同藥袋於室溫下置放陰涼乾燥處，若出現變質或外觀異常，則不建議使用。未開封須冷藏保存，存放至包裝上的有效期限；已開封或常規使用中，則依廠牌不同，通常可在低於30℃的室溫下保存4~6週。食藥署提醒，民眾若有藥品相關問題，應諮詢藥師關於藥品的使用與保存方式，也可利用藥袋或仿單，了解各式藥品的保存重點並注意藥品保存期限，為自身的用藥安全把關。