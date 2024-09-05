波音安全事故頻傳！疫情間員工流失率高達20%　今揭解方挽信心

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美國航空巨頭波音（Boeing）安全事故頻出，今（5）日波音民用飛機集團品質資深副總裁暨企業品質作業委員會主席伊麗莎白‧倫德來台說明波音强化安全與品質作為，她也坦言，疫情期間員工流失率高達20%。今年1月，1架載有177人的波音737 Max9班機起飛後，其中一扇窗戶與大塊機身竟遭吹走，導致機艙瞬間失壓，部分乘客的手機與個人物品被吸出艙外，美國聯邦航空管理局（FAA）要求該款客機停飛，3月波音公司高層出現大洗牌，波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）宣布在年底前將離開這家陷入困境的公司，波音公司董事長、波音商業飛機部門負責人也將下台以示負責，只是波音安全問題仍然頻傳，讓外界對波音信任度持續下降。伊麗莎白‧倫德說明，1月事故發生後，波音立即採取緊急控制措施與避險方案，處理潛在的安全品質事項，包含針對關鍵系統增加生產線末端檢查、加強生產中「移除」流程的合規檢查，並更新培訓，優化中央出口應急門的工作說明，讓指令更加明晰、採取措施以減少非正常工作流程進入波音工廠、處理了現役機隊檢查中發現到的不合規事項、與航空公司客戶就最佳實踐進行交流等。伊麗莎白‧倫德表示，波音也會持續收集集利益相關方的意見，並進行解決系統性問題的四類行動，尤其擴大員工培訓的投入、簡化計劃與流程、消除缺陷等，還有建立六個KPI監控生產健康狀況，藉以提升波音品質與安全精進。伊麗莎白‧倫德受訪時坦言，疫情期間，波音公司員工流失率曾一度高達20%之多，讓人非常遺憾，疫情剛結束時，碰到許多困難，也無法重新招回已離職的員工，現在波音公司已經相對比較有能力可以找回老員工，員工流失率目前已經回到6%到8%的較正常的狀況，人力招募方面，也回到疫情前，任何職位上，都比較有能力應徵到合格對象。