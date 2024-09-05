怕孩子YouTube亂看！Google打開這項設定　「訂閱、留言」全掌握

YouTube的內容豐富，只有要有網路點開YouTube就能搜尋觀看各式影片，也因此容易讓自制力較差的孩童沈迷，對此，YouTube 最近推出了新的受監督模式，允許家長和青少年連結帳戶，共享有關青少年 YouTube 瀏覽紀錄、留言、訂閱等，同時提供多種家長監護功能，例如設定觀看時間限制和內容過濾，多管孩子來避免孩子沉迷風險。
YouTube 推出全新「受監督模式」，讓家長和青少年可以選擇連結帳戶，取得共用的洞察資訊與通知。這項功能是根據現有的青春期前兒童受監督模式進行初次改版，將於本週開放全球家庭使用。不久後，家長和青少年就能透過全新的家庭中心連結自己的 YouTube 帳戶。
🟡當連結之後家長可以在家庭中心查看以下資訊：
◾孩子帳號影片上傳數量
◾頻道訂閱狀
◾留言的狀況
◾上傳影片或開始直播時收到通知
YouTube指出，為兒少提供的 YouTube Kids 和青春期前兒童受監督模式，每月都有超過 1 億名活躍的觀看人數。與專家合作，遵循 YouTube 兒少原則，設計出的模式，透過讓家長與青少年共有控制權的方式尊重青少年的自主性。威斯康辛大學麥迪遜分校兒科助理教授 Ellen Selkie提醒，面對青少年應該有「信任，但要查證」的觀念。透過YouTube 青少年受監督模式，讓青少年和家長能保持開放且雙向的溝通，共同決定監督方式。
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🟡當連結之後家長可以在家庭中心查看以下資訊：
◾孩子帳號影片上傳數量
◾頻道訂閱狀
◾留言的狀況
◾上傳影片或開始直播時收到通知
YouTube指出，為兒少提供的 YouTube Kids 和青春期前兒童受監督模式，每月都有超過 1 億名活躍的觀看人數。與專家合作，遵循 YouTube 兒少原則，設計出的模式，透過讓家長與青少年共有控制權的方式尊重青少年的自主性。威斯康辛大學麥迪遜分校兒科助理教授 Ellen Selkie提醒，面對青少年應該有「信任，但要查證」的觀念。透過YouTube 青少年受監督模式，讓青少年和家長能保持開放且雙向的溝通，共同決定監督方式。