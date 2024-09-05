力挺台灣經濟實力！韓國瑜：貧賤夫妻百事哀　沒有金錢萬萬不能

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立法院長韓國瑜今（5）日出席第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇，他致詞時說，「中華文化是我們的根」，今天中、港、澳、台四地企業齊聚一堂，在中華文化的孕育之下，「地緣」、「人緣」、「商緣」三緣聚合，合作潛力無窮，兩岸四地自2012年首度舉辦論壇迄今，堂堂邁入第10屆，已成為兩岸工商團體間的年度盛會，他要對在座企業家的卓越貢獻，代表立法院致上最高的敬意。韓國瑜說，全球面臨的局勢極為不穩定，台灣在全球經濟生態圈看起來地理面積非常小，但是小小的台灣具有無窮盡的生命力，台灣的土地占全世界萬分之三，2300萬人口占全球將近79億人口的千分之三，但是台灣工業產品卻占全球的百分之三。韓國瑜說，現今美國主流大學都在研究AI，新加坡政府舉全國之力在發展AI，如今在場的工商學界在2024年這個時間點，號召兩岸四地的好朋友們、產業科技界及學界的菁英一起探討AI，是最適當的時機，而AI正是未來最好的發展潛力。韓國瑜說，一般在學國防科技及軍事的人，時常朗朗上口的一句話是「沒有國安，沒有理性」；學警察、治安的人，也是朗朗上口的說：「沒有治安、沒有理性」；而政治家、企業家則是非常清楚：「沒有信心、沒有一切」，所謂「窮山惡水出刁民」、「貧賤夫妻百事哀」、「金錢非萬能，沒有金錢萬萬不能」，所以沒有經濟，就沒有底氣。韓國瑜最後提到，世界上有兩種工作，一種是牧師帶領信眾，走向主耶穌的正面道路，讓他們看清楚方向；另一種是魔術師，讓非常清醒的人看不清楚其手法，否則他就沒有飯吃。政治人物與企業菁英也一樣，很多人不見得了解時代趨勢的發展，在這個AI時代來臨的時候，需要讓很多搞不清狀況的人，能有一條清晰認知的道路。