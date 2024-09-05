特企／虎爺自己想搬家？這間廟因「這」故事爆紅！成信眾求財首選

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古老相傳，虎爺幻化成神明的由來，其實是因為本是吃人的老虎，因為吃人後髮釵卡在咽喉，得到保生大帝的救護，才得以保住生命，從此虎爺便成為保生大帝的座騎，從生猛的老虎轉為人類的守護神，之後人們就開始會以紅蛋向虎爺祈求平安與財富等。除了虎爺的由來，知名的石碇伏虎宮虎爺公廟的虎爺公，則有個相當有趣的建廟故事，根據了解，最原始虎爺是跟隨在臺北市萬華區艋舺地藏庵的地藏王菩薩身邊，後來因為獲得玉皇大帝的同意，賜給虎爺公玉旨與印信，認同虎爺已經修煉成仙，可以出來獨立建廟，於是虎爺公指示伏虎宮現在的宮主，才有了這個「搬家」的故事。虎爺公決定搬遷到石碇後，「石碇伏虎宮」就將虎爺奉祀為主神，全台最巨大的虎爺公神像就位於其中，相當醒目，來參拜伏虎宮的信眾絡繹不絕，也因為虎爺的形象多與招財有關，很多業務、商家都會前來，除了「大錢換小錢」帶走招財的錢母回家之外，還能買三百元以上的金紙，在祭拜後將「小虎爺」帶回家。石碇伏虎宮的「小虎爺」共有五色，分別代表五行，其中小白虎代表「轉機運」、小金虎代表「招財運」、小綠虎代表「增福壽」、小紅虎代表「廣善緣」、小黑虎則代表「聚正運」，每年都會由虎爺公降下指示，決定每年的虎爺顏色，進而為信眾祈福。虎爺公的部將則是五虎將軍，掌管五營，代表五方五行，分別是：中央招財虎，黃色屬土，是五虎將軍的總管，掌管了正財運與偏財運；東方則是安樂虎，能保佑信眾的健康與延年益壽；南方人氣虎，則是在求子、求姻緣等領域特別擅長；西方吉祥虎，專長則是在轉運上；北方行運虎，則是重點放在鎮運、補運之上。也因此石碇伏虎宮累積越來越多的信眾，香火鼎盛，各地的信眾，都不辭辛勞前來，希望能在虎爺的庇護下，祈求平安、健康與財富等。