72歲金士傑拍戲險昏倒！同劇演員曝「體感41度」：真的怕失去他

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▲金士傑（左）一句話惹哭宋芸樺（右）。（圖／記者李欣容攝）

金士傑、鳳小岳、黃冠智、宋芸樺和蔡嘉茵今（5）日出席新戲《人生清理員》媒體聯訪，眾人在烈日下穿著防護衣拍攝，72歲的金士傑熱到受不了，笑說拍戲要做情緒，但當下只有一個情緒，「不能告訴你們的，就那一個字。」眾人在戲中為了要打掃死亡現場，都得穿上防護衣，頂著體感41度的高溫，鳳小岳的雨鞋每次脫下來都能倒出水，他表示，「本來以為應付得了，但拍攝時間很長，後來就中暑，頭暈、想吐、四肢無力，直到拍攝結束，我都覺不覺得好了。」每次上工也都要準備很多條內褲替換。72歲的金士傑更是痛苦，當時他看著身邊的年輕演員，好像都一派輕鬆，內心OS，「X的！真的是被年輕人比下去了。」接著形容當天的感受，「長時間下來真的不舒服，有點危險，覺得我要生病了，快暈倒的感覺，也不敢大口喝冰水，每天都在惶恐中，這輩子拍戲沒這麼糟糕過，還要我們做情緒，從頭到尾我只有一個情緒，就是那個字。」被眾人笑喊說，是不是需要消音的字，金士傑笑而不語，「我只能做一件事，就是維持呼吸。」蔡嘉音爆料，當時她看到金士傑休息的時候呈現半躺姿勢，一動也不動，馬上問鳳小岳金老師還好嗎，「我就很緊張，會不會失去他。」宋芸樺往好處想，拍這部戲非常消水腫，「應該是我臉最瘦的一部戲了。」宋芸樺分享劇中有場哭戲，哭完之後她還久久不能平復情緒，金士傑就握住她的手說，「我真是搞不懂妳的演法，好像沒什麼技巧可言，但看著妳的眼睛，我又感受得到妳對角色的愛。」才一講完，宋芸樺又忍不住要哭了。金士傑也在現場說，宋芸樺的真誠與直接，讓他感到心疼，「我看著她，只希望我真實的女兒別這樣，太惹人疼了。」讓宋芸樺在記者會上噴淚，還說到現在看到金士傑，都還想叫他一聲「爸」。