小草集結小南門聲援柯文哲！中午僅剩個位數　原因竟是這樣

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，北院裁定無保請回昨日被高院撤銷，並發回台北地院更裁，今（5）日上午9時30分再召開羈押庭，柯文哲的支持者也再度號召於北檢外集結。但到了中午小草僅剩個位數，民眾黨支持者表示，因為天氣太熱，而且是上班時間，民眾黨立委黃國昌也呼籲認真工作、維持正常生活，所以小草們沒有必要特地過來。民眾黨幹部林昭印以私人名義在捷運小南門站旁邊申請合法集會，上午小草最多曾達13人，中午天氣變熱，許多小草去吃飯，只剩不到10人在場，形成現場媒體比小草多的局面。一位小草表示，因為天氣太熱，而且是上班時間，大家都要上班，黃國昌上午在記者會也呼籲認真工作、維持正常生活，沒有必要特地過來。北市警局中正一督察組長陳育健受訪表示，有民眾在網路上號召包圍地檢跟地院，分局為保護機關安全、避免衝突發生，採取從嚴部署，若有違法行為將依法究辦。陳育健說，目前動員警力400人，並設置指揮所，民眾在捷運小南門站旁邊設有合法集會現場，若有支持者會勸導他們到合法集會現場，反對者會儘速帶離，避免民眾意見不同發生衝突。