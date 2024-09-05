不只大學！教育部力推高中AI選修課　國中小親師生數位指引扎根

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教育部因應人工智慧（AI）時代，推動「高中AI多元選修課程」、辦理「國中小AI菁英爭霸賽」、發布《中小學數位教學指引3.0》與《校長數位學習領導指引》、《家長數位學習知能指引》、開放教育機構使用臺灣學術網路（TANet）網域服務等政策，期待落實數位平權，並且強化中小學階段AI教育基礎扎根，持續在數位學習、AI教育領先亞洲各國。教育部表示，113學年度第一學期共有23校參加委由台灣師範大學教授蔡芸琤、台灣大學教授張傑帆共同規劃的「高中AI多元選修課程」，內容涵蓋「AI與生活議題題緊密結合」、「理解並應用AI基礎概念」、「實作簡單的AI模型」，是由高中職與大學教師協作，透過線上同步課程與學生學習成果認證，並且提供城鄉學生均等的AI學習機會。高中AI多元選修課程之外，教育部將在國中小推廣與普及AI教育，委託長期致力偏鄉資訊教育的成功大學教授蘇文鈺，研議今年底試辦國中小「AI菁英爭霸賽」，預計明年擴大規模舉辦全國賽，期望能讓學生從小接觸學習使用AI模型，並且透過AI實作方式，解決真實世界的問題，也讓所有想學AI的國中小學生，都能獲得均等的學習機會。另一方面，教育部接軌國際趨勢，去年發布《中小學數位教學指引2.0》，今年8月22日再度發布《中小學數位教學指引3.0》，對接聯合國教科文組織「教師及學生AI素養架構」，其中《中小學數位教學指引3.0》轉化適合台灣師生所需的素養內涵，納入人工智慧使用風險與應用生成式AI進行教學的時機、方式與衍生課題的探究，等到聯合國數位學習週還有《中小學數位教學指引3.0英譯精華版》，以利數位教育領域接軌國際與推廣落地實踐。教育部指出，希望可將數位學習從教室延伸到家庭，打造「學生安心、教師專心、家長放心」的學習環境，因此特別重視校長、家長在推動數位學習扮演的角色。因此8月22日同步發布《校長數位學習領導指引》、《家長數位學習知能指引》，希望協助校長建立數位學習領導願景、核心價值與數位領導策略，並且鼓勵家長認識、參與孩子的數位學習過程，成為孩子學習推手的關鍵。與此同時，教育部說明，致力生成式AI融入中小學數位學習平台，已於「英語線上學習平台（酷英平台）」開發AI英語聊天機器人（CoolE Bot），提供情境式對話環境，強化學習者英語口說能力，而且所轄的因材網也在今年9月導入生成式AI學習夥伴-e度，提供全國中小學師生使用，也讓教師能夠有效運用AI工具教學、學生透過AI進行學習，為此，還有教師增能培訓、家長宣講等配套措施，促進生成式AI應用在教育現場確保成效。至於面對非學校型態實驗教育機構學生無EDU帳號、無法享有相關教育版數位資源的情況，教育部政務次長葉丙成指出，開放非學校型態實驗教育機構使用台灣學術網路（TANet）網域，提供體制之外的實驗教育機構完善網域服務。教育部對此也已修正《台灣學術網路管理規範》，符合《高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例》的非學校型態實驗教育機構，納入申請使用台灣學術網路資源的範疇，近期也將舉辦實驗教育機構EDU網域說明會議。