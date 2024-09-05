李珠珢遭吉祥物壓頭狠甩引爭議！起亞虎態度大轉變　他曝關鍵原因

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▲李珠珢多次被搖到站不穩，整個人幾乎快被甩飛，吉祥物始終沒有停下動作。（圖／李珠珢IG）

▲李珠珢遭吉祥物壓頭應援，台灣球迷怒批太誇張，直呼這根本是「霸凌行為」。YouTuber「挖系桑米西」近日在影片中透露起亞虎似乎悄悄做出改變，吉祥物的應援動作也變得溫和許多。（圖／李珠珢IG）

韓國起亞虎啦啦隊成員李珠珢因1段「三振舞」爆紅，7月底受邀來台與富邦悍將啦啦隊交流，可愛模樣擄獲許多台灣球迷的心，紛紛敲碗希望她來台發展。日前有粉絲挖出過去李珠珢在韓國應援時遭起亞虎吉祥物連續壓頭狂晃，影片曝光後令台灣粉絲怒批：「根本是霸凌！」引發爭議。對此，YouTuber「挖系桑米西」3日在最新影片中指出，起亞虎似乎悄悄做出改變，吉祥物的應援動作變得溫和許多，似乎沒有再出現壓頭動作。日前有粉絲挖出1段李珠珢疑似被霸凌的影片，畫面中她正在站在場邊與其他成員打鬧，突然間被吉祥物拉到一旁，壓著頭按住肩膀瘋狂搖晃超過25次，李珠珢整個人呈現幾乎快被甩飛的狀態，表情也漸漸僵硬，不過吉祥物絲毫沒要停手的意思。影片曝光後引起台灣粉絲強烈不滿，直呼這根本是「霸凌行為」，網路上掀起一片熱議。對此，韓國YouTube「挖系桑米西」也釋出影片解釋，表示被吉祥物壓頭其實是韓國的應援文化，認為是台灣人太想保護李珠珢，過度誇大了這件事情。近日「挖系桑米西」再度更新影片，指出事件爆發後，在各界輿論壓力下，起亞虎似乎悄悄做出改變，吉祥物與啦啦隊的應援動作變得溫柔許多，以往的壓頭方式也默默消失：「雖然到現在還是有很多韓國人認為很有趣、很好笑，所以不會掀起太大的風波，但因為全球粉絲透過社交媒體交流，這樣的問題就被放大，促成了改變。」不過他表示，這也引起不少韓國人不滿，認為台灣人不該干涉他們的文化。