台大男籃全隊都一般生仍有UBA一級夢！靠「數據分析」抗強敵來襲

UBA台灣大學男籃近年都在公開男二級奮戰，9月20將在第二屆CBL大學籃球主客場邀請賽，於主場對決UBA一級強權台灣藝術大學，台大男籃主帥林聯喜表示，「我們經驗較不足，盡可能透過CBL賽事磨合，尤其碰上陣中有高大球員的球隊，須找出應變之道。」
台大男籃曾在110學年度登上公開組男一級舞台，也創下UBA史上首次由非體保生球隊打入一級的首例，而該學年度，台大拿下睽違22年的UBA一級勝利，該學年度台大拿下2勝，寫下隊史新猷，可惜最後未能保級成功，至今都還在二級奮鬥。
全隊都是一般生，且沒有外籍生，球員須兼顧課業和練球，林聯喜透露，「練習的時間很有限，每周大概就是星期二和四晚上團練，加上偶爾假日有交流賽。」
球員課業壓力大仍要兼顧練球
由於球員課業壓力重，林聯喜說，「我會開訓練菜單給選手，讓他們抽空自主訓練。」台大本學年度的目標仍是打進二級前4強，盼能重返一級舞台。
兩周後就將在主場迎戰UBA一級強權台藝大，林聯喜說，去年有交手過並不陌生。不過他也笑說，「我們都有看轉播情蒐並研究對手習性，台大最強的就是數據分析。」
談到CBL賽制，林聯喜認為，「主、客場制式很棒的制度，讓每一個學校能經營主場氛圍，也能讓同學就近看比賽，支持自己學校的球員，能帶動整個校園的籃球風氣。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
全隊都是一般生，且沒有外籍生，球員須兼顧課業和練球，林聯喜透露，「練習的時間很有限，每周大概就是星期二和四晚上團練，加上偶爾假日有交流賽。」
球員課業壓力大仍要兼顧練球
由於球員課業壓力重，林聯喜說，「我會開訓練菜單給選手，讓他們抽空自主訓練。」台大本學年度的目標仍是打進二級前4強，盼能重返一級舞台。
兩周後就將在主場迎戰UBA一級強權台藝大，林聯喜說，去年有交手過並不陌生。不過他也笑說，「我們都有看轉播情蒐並研究對手習性，台大最強的就是數據分析。」
談到CBL賽制，林聯喜認為，「主、客場制式很棒的制度，讓每一個學校能經營主場氛圍，也能讓同學就近看比賽，支持自己學校的球員，能帶動整個校園的籃球風氣。」