台大男籃全隊都一般生仍有UBA一級夢！靠「數據分析」抗強敵來襲

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▲台大男籃主帥林聯喜會幫球員設計訓練課表，讓選手自主訓練。（圖／台灣大學提供）

UBA台灣大學男籃近年都在公開男二級奮戰，9月20將在第二屆CBL大學籃球主客場邀請賽，於主場對決UBA一級強權台灣藝術大學，台大男籃曾在110學年度登上公開組男一級舞台，也全隊都是一般生，且沒有外籍生，球員須兼顧課業和練球，林聯喜透露，「練習的時間很有限，每周大概就是星期二和四晚上團練，加上偶爾假日有交流賽。」由於球員課業壓力重，兩周後就將在主場迎戰UBA一級強權台藝大，林聯喜說，去年有交手過並不陌生。不過他也笑說，「我們都有看轉播情蒐並研究對手習性，台大最強的就是數據分析。」談到CBL賽制，