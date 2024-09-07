和金泰希結婚7年！婚戒只花6千元　Rain自曝：她不是我的理想型

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▲Rain（右2）與金泰希（左2）當年的婚禮選擇一切從簡，只到教堂找來親友和神父見證。（圖／taeheekim80 IG）

▲金泰希生完小孩後，2020年才回歸電視圈主演韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》 。（圖／Netflix）

▲Rain在節目上分享，一開始他跟金泰希都不是彼此的理想型，因此他後面要追金泰希時，被對方拒絕好幾次。（圖／짠한형 신동엽YouTube）

韓劇女神金泰希與亞洲舞王Rain（鄭智薰）在2017年正式結婚，成為夫妻，郎才女貌的組合，是演藝圈中知名的神仙眷侶，甜蜜的感情令人羨慕。但過去Rain就曾在節目上坦言，自己和金泰希都不是彼此的理想型，經過幾次認識才愛上對方。而金泰希雖然是千金出身，但婚禮卻選擇和Rain低調舉行，據說當時金泰希的婚戒換算成台幣才6千多元，整場婚禮花不到5萬元，省去鋪張的喜宴，更顯兩人多年的感情彌足珍貴。2017年Rain和金泰希的婚禮讓不少人記憶猶新，Rain曾說，他本來規劃結婚時要給金泰希一個盛大的婚禮：「想把最好的都給她」，但個性低調的金泰希希望能一切從簡，更說：「婚禮只是一種形式，我和丈夫之間的愛情並不需要外在的金錢來衡量」。因此Rain尊重金泰希的想法，兩人在2017年1月19日於首爾鐘路區的嘉會洞教堂，舉行了這場簡樸的結婚儀式。當時Rain跟金泰希的婚禮，只找了雙方親屬跟幾名好朋友做見證，照片也是請認識的攝影師幫忙拍的，整場婚禮只花了3.5萬台幣，加上6千多元的婚戒，總金額不到5萬元。婚後金泰希相繼在2018、2019年生下兩個女兒，一度淡出演藝圈，直到2020年接演韓劇 《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》，才再度重返螢光幕。Rain和金泰希的情路也非一路順遂，Rain過去就曾在韓國綜藝節目《可憐的哥哥申東燁》中自爆，其實他跟金泰希一開始都不是對方的理想型。Rain分享他跟金泰希認識的故事，當時兩人合拍廣告，他認為像金泰希這種家境優渥又高學歷的千金應該不好相處，因此拍攝時也沒多抱期待。但仔細觀察後，Rain才發現金泰希的個性非常親民，甚至還會主動去幫經紀人夾午餐，跟一般的女星很不一樣，因此他才主動去跟金泰希搭訕要電話。拍完廣告後，Rain就邀約金泰希出來吃飯，被金泰希直白地拒絕了，甚至反問Rain：「為什麼我要跟你吃飯？」Rain說自己一開始也蠻錯愕的，但他並沒有因此就打退堂鼓，又嘗試了好幾次，最後才成功約到女神出門。Rain說他第一次跟金泰希告白時，金泰希就告訴他：「你不是我喜歡的類型」，但Rain並沒有放棄，更使出渾身解數想打動她，最後整整跟金泰希告白了5次才成功，兩人低調交往1年後，才在2013年公開這場「金雨戀」，並在2017年攜手步入禮堂。而婚後的Rain和金泰希，因為非常珍惜家庭生活、保護家人的隱私，所以鮮少公開放閃，就算Rain拍攝自己在家中下廚的影片，也不會故意拍到妻女來吸引流量，兩人都很尊重彼此。夫妻倆最近一次一起露面，是在2020年拍攝寢具廣告時，彼此間真實的夫妻互動看起來超甜蜜，彷彿是在拍韓劇，讓粉絲羨煞，也紛紛湧入兩人的社群網站留言，祝福他們能一輩子幸福、白頭到老。