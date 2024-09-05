摩羯颱風強度1天跳3級！恐在海南、廣東登陸　多地有地質災害風險

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「摩羯」颱風於今（5日）上午增強為強烈颱風，預計將於6日下午到夜間，在海南瓊海到廣東電白一帶沿海登陸，重點登陸地段則在海南文昌到廣東徐聞一帶。面對這個可能是10年來登陸中國的最強颱風，同時也是南海史上少見的強颱，海南省政府不敢大意，已在5日上午11點提升颱風2級預警為1級預警。綜合《海南日報》、《廣東新聞網》等中媒報導，海南省氣象台預計，5日夜間至7日白天，海南島將有「劇烈風雨」，預計72小時內（5日12時至8日12時 ）就有13個市縣存在地質災害風險，依序分為橙黃藍色預警，呼籲相關部門，做好登陸點附近大規模人員撤離的準備，防範可能出現的城鄉積澇、山洪、地質災害及中小河水洪水。廣東電網公司也於4日啟動防風防汛II級緊急應變，加強電網、設備及重要生產場所管理，進行各類隱患排查整治，並派遣緊急應變特勤隊，先行趕赴海南支援。中國水利部珠江水利委員會預計，摩羯颱風將導致廣東、海南多地暴雨，廣東省消防救援總隊已調派逾1300名人員，做好救援準備，並已安排約1萬2千名漁業養殖人員、海洋牧場養殖人員上岸。《中國天氣網》則介紹，摩羯颱風在1天內連升3級，呈現「爆發式增強」，原因之一是今年8月颱風路徑相對偏東，南海上沒有颱風生成，導致海上積攢的能量非常多，也使摩羯颱風擁有巨大潛力的發展空間。此外，由於「摩羯」前進方向海溫高、環境垂直風切變小，有利於颱風暖心結構維持，進入南海後，又與西南季風緊密結合，也將為其發展提供持續的能量來源，以上因素都利於「摩羯」近海加強，並將以「鼎盛」強度，登陸海南東北部到廣東西南部一帶沿海。