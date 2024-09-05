吳念庭遭強襲球暴頭！手術完成已出院　發文向球迷喊話：要等我喔

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▲台鋼雄鷹內野手吳念庭，在8局下守備時，被樂天桃猿李勛傑的不規則彈跳球，直擊臉部後，被扶上擔架退場，恐需要動刀治療。（圖／翻攝自CPBL TV）

吳念庭手術完成已出院！台鋼雄鷹內野吳念庭，日前在8月31日交手樂天桃猿的比賽，不幸在守備時遭到強襲球暴頭，經診斷出現鼻骨及下眼眶骨裂等症狀。交手樂天比賽的8局下，打者李勛傑敲出1顆一壘側的強勁滾地球，找向一壘手吳念庭的手套，吳念庭試圖單膝跪地接球，沒想到在眼前發生彈跳，擊中他的左手臂後，又彈到臉部，讓吳念庭痛到摀住臉部，久久無法起身。時隔將近1周後，吳念庭在個人社群平台上發文，告知順利出院的好消息，並寫道：「謝林口長庚醫療團隊的照顧及各方在我受傷後的協助支持，讓我能安心的休養。」吳念庭在季中選秀加入台鋼後，繳出2成4打擊率，上壘率2成95、長打率3成10，即便打擊表現沒有預期優異。