吳念庭遭強襲球暴頭！手術完成已出院　發文向球迷喊話：要等我喔

吳念庭手術完成已出院！台鋼雄鷹內野吳念庭，日前在8月31日交手樂天桃猿的比賽，不幸在守備時遭到強襲球暴頭，經診斷出現鼻骨及下眼眶骨裂等症狀。今（5）日吳念庭透過個人臉書粉專發文，表示已經完成手術並出院，希望能盡快回到球場上，並向球迷喊話：「要等我喔。」
守備發生驚險意外 台鋼暫損一員大將
交手樂天比賽的8局下，打者李勛傑敲出1顆一壘側的強勁滾地球，找向一壘手吳念庭的手套，吳念庭試圖單膝跪地接球，沒想到在眼前發生彈跳，擊中他的左手臂後，又彈到臉部，讓吳念庭痛到摀住臉部，久久無法起身。在被擔架抬出球場送醫後，球團公布傷勢為鼻骨及下眼眶骨裂，且有腦震盪症狀，將會進行手術。
手術完成順利出院 盼早日回球場
時隔將近1周後，吳念庭在個人社群平台上發文，告知順利出院的好消息，並寫道：「謝林口長庚醫療團隊的照顧及各方在我受傷後的協助支持，讓我能安心的休養。」同時也不忘向球迷喊話，表示：「謝謝所有球迷朋友們的關心我都有收到，希望我能盡快的回到球場上回饋給你們，要等我喔。」
吳念庭在季中選秀加入台鋼後，繳出2成4打擊率，上壘率2成95、長打率3成10，即便打擊表現沒有預期優異。但重要的是，能守備內野多個位置，在過去36場出賽中，就分別鎮守過一、二、三壘位置，對於台鋼來說是能夠靈活應用的一員大將。
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交手樂天比賽的8局下，打者李勛傑敲出1顆一壘側的強勁滾地球，找向一壘手吳念庭的手套，吳念庭試圖單膝跪地接球，沒想到在眼前發生彈跳，擊中他的左手臂後，又彈到臉部，讓吳念庭痛到摀住臉部，久久無法起身。在被擔架抬出球場送醫後，球團公布傷勢為鼻骨及下眼眶骨裂，且有腦震盪症狀，將會進行手術。
手術完成順利出院 盼早日回球場
時隔將近1周後，吳念庭在個人社群平台上發文，告知順利出院的好消息，並寫道：「謝林口長庚醫療團隊的照顧及各方在我受傷後的協助支持，讓我能安心的休養。」同時也不忘向球迷喊話，表示：「謝謝所有球迷朋友們的關心我都有收到，希望我能盡快的回到球場上回饋給你們，要等我喔。」
吳念庭在季中選秀加入台鋼後，繳出2成4打擊率，上壘率2成95、長打率3成10，即便打擊表現沒有預期優異。但重要的是，能守備內野多個位置，在過去36場出賽中，就分別鎮守過一、二、三壘位置，對於台鋼來說是能夠靈活應用的一員大將。