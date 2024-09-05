Ella《今夜》吃肌肉鬆弛劑愛愛鬆過頭　昏迷被老公折成佛祖姿勢

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▲楊祐寧搞笑發想將Ella陳嘉樺做出摔角擺拍。（圖／壹壹影業提供）

▲林美貞（右）挑逗的眼神與肢體，楊祐寧差點招架不住。（圖／壹壹影業提供）

亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》 將於9月8日（日）播出第3、4集，Ella陳嘉樺以及楊祐寧夫妻因做愛失利，收到性治療師楊謹華專業建議，並給雙方「功課」，尋找前所未見的敏感點，沒想到Ella發現楊祐寧的客戶林美貞作風大膽，打扮又火辣，夫妻倆為此大吵一番。劇中飾演性治療師的楊謹華，規定Ella和楊祐寧要回家「做功課」，挖掘彼此的敏感點，兩人善用冰淇淋、繩子等道具，也即興發想許多令人捧腹的效果。戲裡Ella真正無法做愛的原因是「陰道痙攣」，因陰道和骨盆底肌肉不自主的持續強烈收縮，導致無法成功做愛。2人以「吃肌肉鬆弛劑」希望放鬆身體成功達陣，沒想到放鬆過頭，Ella陳嘉樺直接昏迷，楊祐寧便將Ella陳嘉樺搬來搬去，還為他拍攝許多「擺拍」，歪七扭八的床模上身、還變成佛祖，令人忍不住噗哧一笑。Ella笑說，「楊祐寧的鬼點子，真的是苦到我們，我一直被他折來折去！」劇中因為性事不順，Ella也開始對另一半起疑心，簡訊、口紅唇印都讓她懷疑老公外遇，也迎來夫妻間的第一個引爆點，原來是楊祐寧身為建築師，遇到了打扮性感、作風火辣的熟女客戶林美貞，挑逗的眼神與肢體差點令人招架不住，讓Ella爆氣。楊祐寧分享，「我非常尊敬美貞姐，所以也不太敢造次 ，不太敢有什麼互動，通常都是很有禮貌的。」因為劇中需要有近距離接觸，楊祐寧也跟導演討論發想透過一些在健身房拉筋的動作，變成兩個人很靠近，在畫面上以及角色的情感上，看起來會更有這種挑逗的感覺。