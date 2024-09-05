明年漲最低工資致通膨？國發會：連續9年調升也未造成痛苦

我是廣告 請繼續往下閱讀

最低工資連續9年調漲，今年調幅達4％，全國商總憂心，此舉恐引起企業削減人力或調漲商品價格，造成另一波物價通膨。對此，國發會主委劉鏡清今（5）日表示，影響不大，連續9年調升也未造成痛苦，但政府會密切關注是否影響。勞動部昨召開最低工資審議會，確定調漲月薪到2萬8590元、時薪190元，調幅4.08%；全國商總則呼籲，應注意調漲是否影響通膨。行政院今舉行院會後記者會，與會者包含行政院代理發言人謝子涵、劉鏡清、勞動部次長許傳盛等人。謝子涵表示，政府尊重、支持最低工資調升，本次調整是連續9年來調整薪資，樂見勞資雙方達成共識，台灣近年經濟表現亮眼，為台灣人民打拼成果，未來要讓經濟成果果實匯集到更多勞工。對於調整最低工資調是否影響通膨，劉鏡清回應，經詢問各產業薪資占成本的比例約落在10％至14％之間，且成本基本上沒有營收高，影響不會那麼大，且為了民眾的幸福與未來，工資調整一定要做，才能讓民眾生活安定，事實上連續9年調整最低工資也未造成痛苦。至於最低工資調整方案時程，許傳盛說，依據最低工資調整辦法，決議做成後10日內送行政院，預計明年元旦正式實施。