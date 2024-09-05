台北羽球公開賽／鋼鐵意志！戴資穎帶傷上陣又是直落二、晉級八強

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台灣一姊戴資穎今(5)日在2024台北羽球公開賽女單16強，對決學妹楊育綺，帶傷上陣的戴資穎開賽就連拿4分，並一路保持領先；楊育綺雖在此局後段急起直追，一度縮小差距至17：16，不過戴資穎穩住陣腳，拉尾盤連拿4分，拔得頭籌。戴資穎2012年首次在台北公開賽奪得后冠，之後又4次登頂，總計共6次打進決賽，拿下5冠，巴黎奧運因傷所苦的戴資穎，為了在台灣球迷面前獻技，堅持帶傷出賽，前一場以2：0擊敗印度選手Tanya Hemanth，今同樣也是直落二獲勝，展現拚勁和意志力。至於網路上有人詢問她是否確定是「最後一舞」，在年底就將高掛球拍退役，對此