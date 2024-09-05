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台北羽球公開賽／鋼鐵意志！戴資穎帶傷上陣又是直落二、晉級八強

記者廖聿偉/台北報導

▲戴資穎。（圖／記者李政龍攝）
▲戴資穎。（圖／記者李政龍攝）
台灣一姊戴資穎今(5)日在2024台北羽球公開賽女單16強，對決學妹楊育綺，最終小戴輕鬆以21：17、21：17獲勝，快意晉級8強賽，朝連霸之路邁進。

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帶傷上陣的戴資穎開賽就連拿4分，並一路保持領先；楊育綺雖在此局後段急起直追，一度縮小差距至17：16，不過戴資穎穩住陣腳，拉尾盤連拿4分，拔得頭籌。

第二局戴資穎在3平後連拿5分，並一路壓著對手打，取得多達6個賽末點，直落二勝出。

戴資穎2012年首次在台北公開賽奪得后冠，之後又4次登頂，總計共6次打進決賽，拿下5冠，本屆將挑戰三連霸，若能衛冕成功，將創下世界羽聯巡迴賽改制後，首位在單項賽事拿下6冠的女單球員。

巴黎奧運因傷所苦的戴資穎，為了在台灣球迷面前獻技，堅持帶傷出賽，前一場以2：0擊敗印度選手Tanya Hemanth，今同樣也是直落二獲勝，展現拚勁和意志力。

至於網路上有人詢問她是否確定是「最後一舞」，在年底就將高掛球拍退役，對此戴資穎語氣堅決地強調：「我已經說過這麼多次了，沒有在騙人的，明年不會再出來了。」

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