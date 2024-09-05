南科供水無虞　黃偉哲：永康再生水廠提前日供1.55萬噸水

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▲永康再生水廠提供高科技製程使用水源，換取高科技產業對自來水的減量使用。市府也將在維護市民權益前提下，推動水資源回收中心放流水再利用。（圖／南市府提供）

▲永康水資源回收中心及再生水廠興建，將原先水資源回收中心排放至承受水體之放流水回收再利用，並供應南部科學園區之高科技產業用水使用。（圖／南市府提供）

為打造水循環再利用城市，由臺南市政府與內政部、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局合作投入33億元興建的永康水資源回收中心與再生水廠，今（5）日舉行第二期通水典禮，臺南市長黃偉哲除宣布提前達成1.55萬噸通水量能外，也強調市府也將在維護市民權益及環保永續的前提下，持續推動水資源回收中心放流水再利用。黃偉哲表示，永康再生水廠第一期通水量能是8000噸，第二期則來到1.55萬噸。施工期間歷經風災等天候因素，卻還能提前10個月如質完成，早日供水就可讓高科技產業製程獲得穩定供水。黃偉哲除肯定水利局團隊在水資源再生工作的努力，並感謝中央的經費支持，以及南科管理局協助媒合園區內高科技產業使用再生水。他也提到，臺南的再生水廠將會持續擴充量能。黃偉哲指出，永康再生水廠提供高科技製程使用水源，換取高科技產業對自來水的減量使用。此外，市府也將在維護市民權益及環保永續的前提下，持續推動水資源回收中心放流水再利用。水利局表示，臺南市政府於104年完成與用水端「永康再生水使用意向書」簽訂作業，並於106年獲行政院核定計畫，規劃永康水資源回收中心及再生水廠興建，將原先水資源回收中心排放至承受水體之放流水回收再利用，並供應科技部南部科學園區之高科技產業用水使用。永康再生水廠於111年12月開始供應每日8000噸再生水，完成第一階段供水量。去(112)年4月則配合旱象，緊急調配水資源回收中心再生水設備產能，調升為每日9200噸供水，直至水情燈號轉為藍燈，減緩高科技產業用水短缺風險。水利局進一步說明，依原計畫期程，永康再生水廠將於114年6月完成每日供水1.55萬噸，考量南部地區用水壓力，南市府與中央、南科園區及統包廠商山林水環境工程有限公司攜手合作，提前辦理永康再生水廠擴廠工程，並於今(113)年8月底提前達成每日1.55萬噸再生水供水量能，較原計畫提早10個月完成。目前永康與安平再生水廠已開始供應再生水，仁德再生水廠則預計今(113)年底供水，新市、善化、安定系統也積極推動下水道及評估發展再生水可行性，屆時可望進一步降低南部地區用水壓力，減輕用水競爭所帶來的問題。