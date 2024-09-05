小草留言嗆聲吃慶記！媒體人怒罵民眾堂耍流氓：我只會吼得更大聲

民眾黨主席柯文哲涉嫌在任內京華城案圖利威京集團，日前遭搜索、檢方並聲押，台北地院裁定無保請回，但高院發回更裁，北院今（5）日開庭審理，力挺柯文哲的小草也在北檢外聚集，不過有疑似柯粉嗆媒體人張禹宣，「你很快就會吃慶記」，氣得他回擊：「我不會退縮，我只會吼得更大聲。」
張禹宣在臉書鄭重聲明，「我只要被『開』柯文哲必須負完全責任，民眾黨就是背後始作俑者。從沒見過一個多案貪污被告，敢揚言要聚眾百倍千倍滋事恐嚇司法人員，藉以影響判決裁定。」
張禹宣說，從來沒見過一個政黨，為了維護一個多案貪污被告，公然的詆毀司法公信，羞辱同案檢察官。從來沒見過一個黨團，甘願將自己淪作貪污被告的鷹犬，將監督問政力量作為威脅自保的工具。從來沒見過所謂的民主，是指揮大批的網軍進行霸凌，眼見壓制不住輿論的抨擊，竟然上綱到威脅人身安全的暴力恐嚇，想要逼人閉嘴。
張禹宣痛罵，「柯文哲你不是黨主席，只是耍流氓的黑道老大。民眾黨不是第三勢力，就是黑道堂口的民眾堂。但非常抱歉，不管你是用網軍、子彈各式各樣的霸凌恐嚇我也不會退縮，我只會吼得更大聲，直到把你送進去關也不會停止，十倍、百倍奉還。」
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張禹宣說，從來沒見過一個政黨，為了維護一個多案貪污被告，公然的詆毀司法公信，羞辱同案檢察官。從來沒見過一個黨團，甘願將自己淪作貪污被告的鷹犬，將監督問政力量作為威脅自保的工具。從來沒見過所謂的民主，是指揮大批的網軍進行霸凌，眼見壓制不住輿論的抨擊，竟然上綱到威脅人身安全的暴力恐嚇，想要逼人閉嘴。
張禹宣痛罵，「柯文哲你不是黨主席，只是耍流氓的黑道老大。民眾黨不是第三勢力，就是黑道堂口的民眾堂。但非常抱歉，不管你是用網軍、子彈各式各樣的霸凌恐嚇我也不會退縮，我只會吼得更大聲，直到把你送進去關也不會停止，十倍、百倍奉還。」
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