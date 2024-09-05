雙颱共舞！麗琵颱風生成「最新路徑、影響」出爐　下週還有新颱風

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▲目前西北太平洋呈現「雙颱共舞」的局面，分別是摩羯颱風和麗琵颱風。（圖／中央氣象署）

摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）今（5）日上午轉強颱，路徑持續朝中國海南島一帶前進；而原先在日本附近的熱帶性低氣壓（TD13），（國際命名： Leepi，寮國提供），氣象署預報員張竣堯指出，麗琵颱風今天下午2時在在日本東南邊海面生成後，路徑確定會往東北方移動，且很有機會在未來24小時就減弱為一般低壓，無論對日本天氣或台灣都不會有明顯影響，因此無須過度擔憂麗琵颱風可能的影響。張竣堯表示，摩羯颱風路徑將持續朝西轉西北西，明晚有機會登陸中國海南島、廣東一帶，，因此今明兩天（9/5、9/6），恆春半島及台東全天將有不定時的降雨，西半部午後雷陣雨明顯，沿海也要注意長浪出現。張竣堯提醒，南海至菲律賓東方海面處於大低壓帶，週末至下週低壓帶內的熱帶系統發展必須特別關注，目前預報上可能會有1個新的颱風生成，路徑不排除對台灣造成威脅，民眾請隨時關注氣象署最新資訊，以及颱風動態。