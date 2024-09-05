汪建民罹癌化療「眼窩凹陷」身體變形　喊話老天：快把我收走

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▲汪建民分享抗癌過程。（圖／和展影視）

▲汪建民化療初期很痛苦。（圖／和展影視）

56歲汪建民罹患肺腺癌四期，近來他在節目《震震有詞》中分享罹癌經歷，汪建民在醫師建議下開始接受電療、化療，他說：「原本要進行80次的電療，完成65次時醫師告訴我可以停止了，維持追蹤就好。非常痛恨有的人上週才問我有沒有好一點，這週見到面又問一次，癌症是多長期的抗戰，不然你也隔兩個月再問我，我寧可你跟我說加油。」他也曾經絕望到希望老天把他帶走，不要再讓他承受這種痛苦。汪建民不菸不酒，起初是背突如其來疼痛，以為是長時間運動、拍戲累積的後遺症，直到雙手又麻又痛，檢查後才知道罹癌，而且癌細胞擴散至頸椎最後一節、脊椎第一節中間的軟骨完全被癌細胞侵蝕，化療至今雖還有幾次療程要完成，但腫瘤從9公分縮小到3公分，他自認運氣很好。現在的開朗面對，其實是一段痛苦的過程換來，開始化療後完全無法進食僅靠營養品支撐，眼窩凹陷身體變形，汪建民回憶：「剛開始化療第3次、第4次時，曾在心裡向老天爺喊話『拜託祢把我帶走，不要讓我面對這些』。」回想第一次聽到醫生告知罹癌時其實很鎮靜，汪建民哽咽地說：「媽媽淋巴癌末期，我一路陪著媽媽照顧她，經歷掉頭髮、心情不好、憂鬱症到失智，是她幫我提前做功課，我才能那麼鎮定，如果沒有經歷過可能也無法接受。」在照顧母親的過程中，汪建民最感謝妹妹的付出，過程中他跟妹妹一度因為不知如何跟失智的母親相處，險些撐不下去，加上他的哥哥對母親病況默不關心，也不願意負擔任何母親的醫藥費，讓汪建民十分痛心。