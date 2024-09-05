江蕙復出「紀念酒貶值」歌迷不爽　方文琳曝她心情：不要在乎啦！

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▲方文琳在8月20日時PO出投票連結，她今爆料是江蕙主動傳給她的。（圖／翻攝自方文琳臉書）

▲伊正（右2）第一次演舞台劇，為戲特別化老妝。（圖／財團法人影想文化藝術基金會）

「二姐」江蕙封麥9年，日前宣布即將在國慶日復出獻唱，讓許多歌迷嗨翻，但有一名粉絲卻說當時江蕙封麥出了紀念酒，他花了10萬購買，現在江蕙復出，讓他的酒瞬間不值錢，揚言提告，今（5）日江蕙的好姐妹方文琳出席舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》總彩排記者會，分享江蕙準備復出的心情，也透露江蕙其實都有看網路留言，多少會被影響，方文琳本來還想發文寫些什麼，但又想想還是別這麼衝動好了，只要江蕙不必理會。方文琳和江蕙是多年好友，提到江蕙即將開唱，方文琳分享，當初就是江蕙貼了「最希望誰登上國慶晚會」的連結給她，「我說當然投啊，不投妳也是第一名，但網路上對她有一些酸言酸語，不要在乎啦！她是為了雙十而唱，是還滿有意義的，她曾經說真的要唱的話，會為了公益。」方文琳也說，「很為她抱不平啊，本來想寫點什麼，但算了現在不要這麼衝動，她一定有（網路留言），但網路酸民太多了，就跟她說不用理會。」問起江蕙有沒有分享即將開唱的心情，方文琳笑說，「我不敢問太多，她壓力應該是很大，處女座的個性。」除了江蕙的話題之外，伊正的好友柯叔元最近新婚，但卻被爆出老婆婚內出軌，柯叔元在臉書氣得喊告，伊正今也分享，「有給他支持鼓勵，他事情已經解釋清楚了，就交給司法去處理吧。」伊正首次演舞台劇，有拍桌用日文罵人的劇情，他也分享對於日文台詞的想法，很感謝日文老師蔭山征彥一個字一個字的拆解，讓他知道每一個單字的意思，幫助他背誦。方文琳也分享，伊正太壯碩，要推他都要很大力，伊正則說需要調整自己的敏銳度，必須配合角色年紀，不能跑太快。劇中伊正和蔭山征彥父子關係緊張，他也分享自己曾經跟爸爸的衝突，年輕的時候他跟爸爸吵架，騎著摩托車就要走，爸爸抓住他，他手一甩，爸爸就跌倒在地，伊正說，「現在想起來我很虧欠他，但當下我做不到去拉他，我爸後來幾年，我單獨跟我爸生活了10幾年，才慢慢體會到他對我所做的事，不一定是合理，但可以理解。」現在也把女兒當成朋友相處，也不避諱談論生死話題。《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》將於9月6日至8日登上臺北國家劇院，10月5、6日移師臺中中山堂，12月7、8日將於高雄衛武營歌劇院全台巡迴演出。