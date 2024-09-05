iPhone 16 Pro 疑宣傳片外流14秒揭2大亮點　下週二9/10即將揭曉

iPhone 16究竟會長什麼樣子，打從去年就在猜，也猜了快一年了，隨著發表會倒數計時中，外媒wccftech報導指稱，杜拜有零售商發布一段疑為旗艦款iPhone 16 Pro系列的14秒宣傳影片，畫面內有3鏡頭，且從中暗示了新的微距鏡頭畫質更好，且3鏡頭的邊框類似外傳的咖啡金色。但真假難辨，不如先來思考一下舊機可以折價多少會更實在。下週二(9/10)就會揭曉iPhone 16真實的樣貌。
緊接著浮出3顆鏡頭，鏡頭邊框出現了傳聞許久的咖啡金色，刻意呼應目前的新色傳聞。最後出現「Stay Tuned」字樣。但真假難以判斷，建議就先看看即可，很快的就會揭曉答案了。
整理目前iPhone 16史上之最
🟡iPhone 16史上之最1：最大螢幕：
iPhone 16 Pro的螢幕尺寸將從iPhone 15 Pro的6.1吋增大至6.3吋，iPhone 16 Pro Max則從6.7吋升級到6.9吋螢幕，將成為蘋果歷史上最大的iPhone螢幕，同時螢幕邊框將縮減至1.2mm，將使得整體機身設計更加精緻，提升視覺體驗。
🟡iPhone 16史上之最2：最強相機
基本款的iPhone 16和iPhone 16 Plus的相機模組將改為垂直排列，有點舊款的iPhone 11，傳聞是為了錄製空間影片的需求。iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max的超廣角鏡頭將升級至4800萬畫素，並搭載與主鏡頭相同的像素合併技術，光圈也從f/2.4提升至f/2.2，會改善低光環境下的拍攝效果，成為最強相機。
🟡iPhone 16史上之最3：最強處理器
iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max可能會搭載A18 Pro晶片，預料會支援更強大的生成式AI功能，CPU性能較上代提升約28%，GPU性能也有大幅提升，神經網路引擎的AI計算能力更強。
🟡iPhone 16史上之最4：最完整AI
蘋果與OpenAI合作推出與ChatGPT相關的AI功能，iPhone 16系列可能會成為蘋果有史以來最AI化的iPhone，將引入蘋果自家的AI系統「Apple Intelligence」，提供生成式AI功能。
🟡iPhone 16史上之最5：最方便的拍照按鈕
新增的「Capture Button」可快速啟動相機和錄影，提升拍攝的便利性。目前傳聞可以半按對焦、滑動縮放變焦、長按錄影。另外，有可能採用電容式設計，具備壓力感應，能根據不同的觸摸力度進行操作。傳聞蘋果設計Capture Button是希望鼓勵用戶橫向拍攝，這樣才能在Vision Pro頭戴式裝置上觀看效果更佳。
🟡iPhone 16史上之最6：最長續航力
新的堆疊電池設計將提高電池密度，iPhone 16的電池芯將具備更高的能量密度（Wh/kg），延長續航力並改善散熱性能。將進一步提高電池的效能，讓電池在同樣的體積下提供更多的電量，
🟡iPhone 16史上之最7：最快最穩連線
iPhone 16將支援最新的Wi-Fi 7技術，相比於Wi-Fi 6，Wi-Fi 7能提供更低的延遲，提升無線連接的速度和穩定性
🟡iPhone 16史上之最8：最佛價格
月前有分析師指出起跳價可能會貴一些，近日國外科技網站Apple Hub分享一張iPhone 16系列的規格表，當中發現價格依舊是799元起跳(約台幣2萬5539元起)，沒有再往上漲，應該可以讓人稍稍安心了。從外媒爆料的資料來看，iPhone 16相較於iPhone 15似乎沒有大變動，iPhone 16的起跳價可能和iPhone 15 系列相同，皆為 799 美元起，(約台幣2萬5539元起)，至於頂規的iPhone 16 Pro Max則從1199美元起(約台幣3萬8324元起)。
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蘋果iPhone 16系列下週二9月10日凌晨1點即將登場，但根據外媒報導指出，杜拜有零售商流出了一段疑似iPhone 16 Pro系列的預熱影片。影片一開始用俯視的角度拍攝咖啡，很快的變焦到相當近的距離，從咖啡反射觀察，拍攝的手機沒有移動位置，應該就是鏡頭快速變焦。
緊接著浮出3顆鏡頭，鏡頭邊框出現了傳聞許久的咖啡金色，刻意呼應目前的新色傳聞。最後出現「Stay Tuned」字樣。但真假難以判斷，建議就先看看即可，很快的就會揭曉答案了。
整理目前iPhone 16史上之最
🟡iPhone 16史上之最1：最大螢幕：
iPhone 16 Pro的螢幕尺寸將從iPhone 15 Pro的6.1吋增大至6.3吋，iPhone 16 Pro Max則從6.7吋升級到6.9吋螢幕，將成為蘋果歷史上最大的iPhone螢幕，同時螢幕邊框將縮減至1.2mm，將使得整體機身設計更加精緻，提升視覺體驗。
🟡iPhone 16史上之最2：最強相機
基本款的iPhone 16和iPhone 16 Plus的相機模組將改為垂直排列，有點舊款的iPhone 11，傳聞是為了錄製空間影片的需求。iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max的超廣角鏡頭將升級至4800萬畫素，並搭載與主鏡頭相同的像素合併技術，光圈也從f/2.4提升至f/2.2，會改善低光環境下的拍攝效果，成為最強相機。
🟡iPhone 16史上之最3：最強處理器
iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max可能會搭載A18 Pro晶片，預料會支援更強大的生成式AI功能，CPU性能較上代提升約28%，GPU性能也有大幅提升，神經網路引擎的AI計算能力更強。
🟡iPhone 16史上之最4：最完整AI
蘋果與OpenAI合作推出與ChatGPT相關的AI功能，iPhone 16系列可能會成為蘋果有史以來最AI化的iPhone，將引入蘋果自家的AI系統「Apple Intelligence」，提供生成式AI功能。
🟡iPhone 16史上之最5：最方便的拍照按鈕
新增的「Capture Button」可快速啟動相機和錄影，提升拍攝的便利性。目前傳聞可以半按對焦、滑動縮放變焦、長按錄影。另外，有可能採用電容式設計，具備壓力感應，能根據不同的觸摸力度進行操作。傳聞蘋果設計Capture Button是希望鼓勵用戶橫向拍攝，這樣才能在Vision Pro頭戴式裝置上觀看效果更佳。
🟡iPhone 16史上之最6：最長續航力
新的堆疊電池設計將提高電池密度，iPhone 16的電池芯將具備更高的能量密度（Wh/kg），延長續航力並改善散熱性能。將進一步提高電池的效能，讓電池在同樣的體積下提供更多的電量，
🟡iPhone 16史上之最7：最快最穩連線
iPhone 16將支援最新的Wi-Fi 7技術，相比於Wi-Fi 6，Wi-Fi 7能提供更低的延遲，提升無線連接的速度和穩定性
🟡iPhone 16史上之最8：最佛價格
月前有分析師指出起跳價可能會貴一些，近日國外科技網站Apple Hub分享一張iPhone 16系列的規格表，當中發現價格依舊是799元起跳(約台幣2萬5539元起)，沒有再往上漲，應該可以讓人稍稍安心了。從外媒爆料的資料來看，iPhone 16相較於iPhone 15似乎沒有大變動，iPhone 16的起跳價可能和iPhone 15 系列相同，皆為 799 美元起，(約台幣2萬5539元起)，至於頂規的iPhone 16 Pro Max則從1199美元起(約台幣3萬8324元起)。
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