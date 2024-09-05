郭台銘全家遊歐洲！3天換1城市　曾馨瑩分享旅遊心得：其實頗累

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▲曾馨瑩在IG分享旅遊心得，坦言一家人平均3天就換1個城市，其實頗累的。（圖／曾馨瑩IG）

▲曾馨瑩分享多張普羅旺斯薰衣草田的美照，並表示這是自己這些年一直想去的地方，如今終於如願。（圖／曾馨瑩IG）

▲曾馨瑩（左1）與孩子們勾肩搭背站在薰衣草田裡，粉絲猜測掌鏡人應是郭台銘。（圖／曾馨瑩IG）

鴻海創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩結婚16年，育有2女1子，夫妻倆趁著暑假帶孩子們到歐洲旅遊。昨（4）日曾馨瑩在IG曬出多張出遊照，分享旅遊心得，她表示一家人共走訪了4個國家，並坦言其實很少在外旅行這麼多天，直呼：「其實頗累的。」曾馨瑩昨日在IG上分享一系列出遊照，透露今年暑假因朋友邀約，一家人飛了好幾個城市，一路從捷克、瑞士、倫敦、巴黎到南法地區：「我們很少一趟旅行在外這麼久，而且平均3天就換1個城市（其實頗累的）。」此外，她也分享多張絕美的普羅旺斯薰衣草田，開心表示：「這次我和小孩也特別追尋薰衣草田，很幸運地在收割薰衣草季的末期，開了近2小時的車程，找到了今年僅剩普羅旺斯的薰衣草田，望眼一大片充滿特殊氣息的薰衣草田，真的是美不勝收，非常療癒。」最後曾馨瑩放上自己與孩子們勾肩搭背，站在薰衣草田裡的背影照，雖然郭台銘沒有入鏡，但粉絲猜測拍攝者應該為郭台銘，畫面充滿著幸福感，也讓不少粉絲紛紛留言「好羨慕」。