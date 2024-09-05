AKIRA錄節目落淚2次！曝「向佐負氣退賽」真相：整個團體都該檢討

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▲AKIRA今（5）日 出席《S+PLUS巔峰舞者》。（圖／三立提供）

▲AKIRA透露如果兒子想學舞，他還是會支持。（圖／三立提供）

全新嘻哈舞蹈實境節目《S+PLUS巔峰舞者》將在2024年底推出，今（5）日 《S+PLUS巔峰舞者》舉辦定檔記者會，嘉賓除了AKIRA，神級街舞評審則包括TONY GOGO、NIKE、田一德、徐百川、金陽、許凱皓。AKIRA近來參加選秀節目數度落淚，提及隊友向佐負氣退賽，他受訪時透露，節目只播出大家練習的片段，但其實藝人們私下都非常辛苦，「有任何一個成員有狀況，整個團體都應該要檢討。」由於近來AKIRA在大陸節目中數度落淚，他帶著隊友練習15個小時，隊友向佐卻跟不上進度，被導演嗆「不及格」，氣得直接拎著包包揚言要退賽，AKIRA提及此事，坦言還是希望將焦點放在《S+PLUS巔峰舞者》上，但也為向佐緩頰，「他可能只是想為了表演整體性，不想拖累其他人。」強調拍攝時間很長，其實藝人們真的很辛苦，這些都是需要被體諒的，他也表示，沒有將向佐教到最完整的狀態有些自責。向佐在AKIRA的說服安慰下，回到節目中完成表演，這點也讓他特別欣賞，「留下繼續把表演完成，是值得鼓勵。」而會在節目上落淚2次，AKIRA也坦言，是因為節目選秀性質讓他想起當時被選上放浪兄弟的心情，「沒有覺得特別累，參加這個節目真的是披荊斬棘，儘管遇到很多挑戰，但在過程中學到很多，所以不覺得特別辛苦。」AKIRA去參加選秀節目，老婆林志玲也有特別為他加油，被問及若是兒子想學舞是否會支持，身為爸爸的他特別心情複雜，「學舞要面臨很多挑戰、困難，身為家長應該要支持小孩的所有決定，不太確定未來會怎麼做，但應該會支持。」也透露兒子目前最喜歡的卡通是《汽車總動員》。