新加坡即日起採「隔離措施」嚴防變種M痘　疾管署分析：不用跟進

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非洲爆發變種M痘疫情，瑞典、泰國陸續傳出境外移入病例，為防範M痘入侵，新加坡即日起針對M痘確診者及密切接觸者，一律隔離21天。台灣是否會跟進？對此，衛福部疾管署表示，去（2023）年3月起，除醫護人員外，將M痘高風險感染族群納入疫苗接種對象，目前的防範措施足夠因應，與新加坡情況不同，不會恢復強制隔離手段。新加坡在港口及機場設立體溫檢測站，並針對疫區入境旅客進行監測，入境旅客也須申報與M痘有關的病症或旅遊史，若發現疑似病例出現，將送往醫療機構隔離檢測。若確診M痘，確診者與接觸者都須進行隔離，直至病例不具有傳染力為止。新加坡針對M痘採取較嚴格的隔離措施，台灣是否跟進？對此，疾管署表示，新加坡本土疫情沒有廣泛流行，因此疫苗整備不足，採取較嚴格防範措施，與我國情形不同。疾管署進一步表示，我國在之前出現本土首例個案確實有進行強制隔離，發現不僅佔用醫療資源，個案長時間隔離出現身心煎熬，對醫護人員的照護也是負擔。因此，國內從去年3月底開始就提供公費M痘疫苗接種，後續4月改變隔離處置，病情需要才會住院隔離，若經醫師評估不用住院，就可在家自主健康管理。至於機場邊境的體溫監測，則是從SARS以來就一直維持該項措施。疾管署指出，維持目前的防範措施，就足以因應變種M痘疫情。但還是鼓勵高風險民眾施打疫苗，邊境不一定可以攔住，還是要靠疫苗接種及社區防範措施，才能達到防範效果。此外，疾管署表示，國內從2022年6月23日就將M痘列為第2類法定傳染病，截至9月2日為止，累計確診病例有409例，包含386例本土及23例境外移入，其中，今年累計的50例，有46例本土、4例境外移入。雖然疫情傳播風險持續，但個案皆是國際主要流行的第2型，尚未出現新變種的第1型Ib病毒。