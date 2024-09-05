AKIRA因1句話點頭加入！《巔峰舞者》製作人曝他酬勞：最貴是應該

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▲今（5）日 《S+PLUS巔峰舞者》舉辦定檔記者會。（圖／三立提供）

▲AKIRA坦言，當初會立刻點頭答應參加節目，是因為被張瑞哲的一番話感動。（圖／三立提供）

全新嘻哈舞蹈實境節目《S+PLUS巔峰舞者》將在2024年底推出，今（5）日 《S+PLUS巔峰舞者》舉辦定檔記者會，嘉賓除了AKIRA，神級街舞評審則包括TONY GOGO、NIKE、田一德、徐百川、金陽、許凱皓。AKIRA因為製作人張瑞哲的一句話點頭答應加入節目拍攝，張瑞哲被問到AKIRA的酬勞笑說：「就算是最貴的也是應該的。」節目的製作費還在不斷增加，自己都不敢看。全世界都在關注的2024巴黎奧運首列霹靂舞為正式項目，國手孫振和賽事主席陳柏鈞活躍的表現都讓世界看到台灣，這次節目找來堅強陣容，包括吳建豪、兄弟本色、陳漢典、AKIRA等人助陣，AKIRA坦言，當初會立刻點頭答應，是因為被張瑞哲的一番話感動，想要為舞蹈文化盡一份力，「想透過不同故事為台灣帶回舞蹈風潮，他說的每句話我都非常感動。」張瑞哲被問及AKIRA的酬勞是否是所有人中最高的，也笑說：「不好說，就算是最貴的也是應該的。」張瑞哲坦言，會找上AKIRA上因為有共同朋友，當時對方到台灣來，他們一起吃飯聊到做節目，「他在經營公司，栽培很多想成為舞者的人，一聽到就說時間可以一定會支持節目，因為還有另一個節目，壓力會很大，他還是親自下去跟舞者做表演，很支持節目，對他真的很感謝。」AKIRA表示，這是台灣第一次做這麼大型的節目，把所有舞風湊在一起不容易，「很感謝tony哥（張瑞哲）給我這個機會，希望這個節目還會有第二季、第三季。」被問到節目的製作費，張瑞哲笑說目前還在一直增加，「還不敢看成本。」AKIRA也指出，以前因為社群平台沒有那麼發達，沒辦法自己上網看影片參考，一定要去和人學舞，會比較欠缺站上舞台有氣勢的舞者，但如今時代已經不同，「有很多資訊可以交換，期待有很多舞者可以站上舞台發光發熱。」