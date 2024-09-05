李文宗干涉台北大巨蛋審議？北市政風處：未構成圖利罪嫌

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案與政治獻金假帳案，時任柯文哲競總財務長李文宗昨日被傳喚，訊後200萬元交保，限制出境與出海，且必須接受電子監控。前台北市都發局長林洲民爆料，李文宗擔任柯文哲市長辦公室主任時，曾為遠雄利益干涉大巨蛋案審議、要求更改會議紀錄。對此，北市政風處今（5）日表示，此案經過訪談，認為李文宗未構成圖利罪嫌。林洲民昨指李文宗為顧遠雄利益，強行干涉大巨蛋案審議，要求更改會議紀錄，並對他在會議中咆哮、要求他離職，林洲民拒絕妥協。針對林洲民近日指控，北市政風處表示，此案曾由議員簡舒培，與前議員梁文傑在108年4月間提出質詢，並認李文宗所為恐涉有圖利罪嫌。經政風處訪詢部分當時首長與調閱資料研析後，發現李文宗所為，尚無具體明顯違法令或使遠雄公司圖得任何未來實質可期利益之情。北市政風處表示，李文宗當時所為，與貪汙治罪條例圖利罪嫌的構成要件不同，108年5月14日將相關調查結果，函復台北市議會與議員簡舒培和梁文傑。另外，針對市議員柳采葳質疑109年京華城發生拆除工程工安事件，北市勞檢處協助復工。北市勞動局表示，事故發生施工廠商萬鎰營造有限公司於109年7月24日第1次向勞檢處申請復工，勞檢處於109年8月3日審查後未同意復工；萬鎰公司於109年8月10日再次申請復工，勞檢處於109年8月18通知繼續停工，並於109年8月19日再次審查仍未同意復工；萬鎰公司於109年9月1日第3次申請復工，勞檢處方於9月2日同意復工。勞動局表示，復工程序中，先書面審查合格後，再至現場確認始可同意復工，勞檢處對於發生重大職災事業單位，嚴審復工，並列管1年，勞檢處一向嚴謹把關，依標準程序完成復工。