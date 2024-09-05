富邦悍將董子恩關鍵失誤釀災！陳金鋒賽後未責罵：讓他自己去想想

富邦悍將董子恩關鍵失誤釀災！近日陷入戰績谷底的富邦悍將，昨（4）日交手味全龍，派出本土王牌陳仕朋應戰，在3局上遭遇失分危機，一度有機會安全化解，但三壘手董子恩發生關鍵的界外球漏接失誤，最終讓球隊痛失2分，以1：2不敵味全。對此，陳金鋒今（5）日受訪表示，賽後沒有特別去責罵或提醒董子恩，直言：「有時候要讓他自己去想一想。」
基礎失誤該檢討 賽後選擇不多言
前日富邦交手味全的比賽，3局上，先發陳仕朋接連被陳品捷、李凱威敲出安打，兩人出局被攻佔上二、三壘。接著打擊的吉力吉撈．鞏冠，首球敲出左側界外的高飛球，三壘手董子恩已經就位，準備抓下最後1個出局數，但最後卻發生漏接失誤。
錯過這次良機後，吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻把握機會敲安，單局就攻下最終致勝的2分。對於董子恩的失誤，陳金鋒賽後沒有特別責罵或提醒他，表示：「有些時候要讓他自己去想想，一個沒有很複雜的球，就因為你一個失誤，造成比賽的變化，這是自己要檢討自己的地方。」
風大自己該注意 比起連敗更重視過程
談到該球的處理難度，陳金鋒認為：「正常來說應該要能接到的，雖然昨天球場風有點大，所以球的走向都有出現一點變化，面對高飛球，很多內外野手移動距離都蠻大的，但這這就是選手應該要注意的。」
被問到近期球隊陷入的低潮，陳金鋒表示當然會覺得很可惜，尤其8月後很多比賽是贏球贏到最後，結果被逆轉。不過鋒總也認為，至少都不是一面倒的比賽，球隊大家都在努力，只是結果不如預期，最後則特別點名後援投手跟捕手部分，表示之後要如何去有效解決打者，是比較重要的課題。
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前日富邦交手味全的比賽，3局上，先發陳仕朋接連被陳品捷、李凱威敲出安打，兩人出局被攻佔上二、三壘。接著打擊的吉力吉撈．鞏冠，首球敲出左側界外的高飛球，三壘手董子恩已經就位，準備抓下最後1個出局數，但最後卻發生漏接失誤。
錯過這次良機後，吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻把握機會敲安，單局就攻下最終致勝的2分。對於董子恩的失誤，陳金鋒賽後沒有特別責罵或提醒他，表示：「有些時候要讓他自己去想想，一個沒有很複雜的球，就因為你一個失誤，造成比賽的變化，這是自己要檢討自己的地方。」
風大自己該注意 比起連敗更重視過程
談到該球的處理難度，陳金鋒認為：「正常來說應該要能接到的，雖然昨天球場風有點大，所以球的走向都有出現一點變化，面對高飛球，很多內外野手移動距離都蠻大的，但這這就是選手應該要注意的。」
被問到近期球隊陷入的低潮，陳金鋒表示當然會覺得很可惜，尤其8月後很多比賽是贏球贏到最後，結果被逆轉。不過鋒總也認為，至少都不是一面倒的比賽，球隊大家都在努力，只是結果不如預期，最後則特別點名後援投手跟捕手部分，表示之後要如何去有效解決打者，是比較重要的課題。