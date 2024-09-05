富邦悍將董子恩關鍵失誤釀災！陳金鋒賽後未責罵：讓他自己去想想

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▲富邦悍將在8月初一度位居戰績榜首，但進入8月後，打擊、投手表現成績下滑外，也同時遭遇傷兵潮，讓球隊戰績一路下滑，9月勝場仍未開張，目前已經吞下5連敗。（圖／NOWnews資料照）

富邦悍將董子恩關鍵失誤釀災！近日陷入戰績谷底的富邦悍將，昨（4）日交手味全龍，派出本土王牌陳仕朋應戰，對此，陳金鋒今（5）日受訪表示，賽後沒有特別去責罵或提醒董子恩，直言：「有時候要讓他自己去想一想。」前日富邦交手味全的比賽，3局上，先發陳仕朋接連被陳品捷、李凱威敲出安打，兩人出局被攻佔上二、三壘。錯過這次良機後，吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻把握機會敲安，單局就攻下最終致勝的2分。對於董子恩的失誤，談到該球的處理難度，陳金鋒認為：「正常來說應該要能接到的，被問到近期球隊陷入的低潮，陳金鋒表示當然會覺得很可惜，尤其8月後很多比賽是贏球贏到最後，結果被逆轉。