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富邦悍將董子恩關鍵失誤釀災！陳金鋒賽後未責罵：讓他自己去想想

記者林之越/新北報導

▲富邦悍將三壘手董子恩，在面對味全龍比賽3局上，發生漏接失誤，導致球隊痛失2分，最終以1分惜敗。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將三壘手董子恩，在面對味全龍比賽3局上，發生漏接失誤，導致球隊痛失2分，最終以1分惜敗。（圖／富邦悍將提供）
富邦悍將董子恩關鍵失誤釀災！近日陷入戰績谷底的富邦悍將，昨（4）日交手味全龍，派出本土王牌陳仕朋應戰，3局上遭遇失分危機，一度有機會安全化解，但三壘手董子恩發生關鍵的界外球漏接失誤，最終讓球隊痛失2分，以1：2不敵味全。對此，陳金鋒今（5）日受訪表示，賽後沒有特別去責罵或提醒董子恩，直言：「有時候要讓他自己去想一想。」

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基礎失誤該檢討　賽後選擇不多言

前日富邦交手味全的比賽，3局上，先發陳仕朋接連被陳品捷、李凱威敲出安打，兩人出局被攻佔上二、三壘。接著打擊的吉力吉撈．鞏冠，首球敲出左側界外的高飛球，三壘手董子恩已經就位，準備抓下最後1個出局數，但最後卻發生漏接失誤。

錯過這次良機後，吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻把握機會敲安，單局就攻下最終致勝的2分。對於董子恩的失誤，陳金鋒賽後沒有特別責罵或提醒他，表示：「有些時候要讓他自己去想想，一個沒有很複雜的球，就因為你一個失誤，造成比賽的變化，這是自己要檢討自己的地方。」

風大自己該注意　比起連敗更重視過程

談到該球的處理難度，陳金鋒認為：「正常來說應該要能接到的，雖然昨天球場風有點大，所以球的走向都有出現一點變化，面對高飛球，很多內外野手移動距離都蠻大的，但這這就是選手應該要注意的。

被問到近期球隊陷入的低潮，陳金鋒表示當然會覺得很可惜，尤其8月後很多比賽是贏球贏到最後，結果被逆轉。不過鋒總也認為，至少都不是一面倒的比賽，球隊大家都在努力，只是結果不如預期，最後則特別點名後援投手跟捕手部分，表示之後要如何去有效解決打者，是比較重要的課題。

▲富邦悍將以5：7不敵中信兄弟，8月吞下17敗寫中職單月最多敗紀錄，單月勝率1成90也是史上最慘，總教練陳金鋒賽後快步離場並未受訪。（圖／記者葉政勳攝，資料照）
▲富邦悍將在8月初一度位居戰績榜首，但進入8月後，打擊、投手表現成績下滑外，也同時遭遇傷兵潮，讓球隊戰績一路下滑，9月勝場仍未開張，目前已經吞下5連敗。（圖／NOWnews資料照）

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