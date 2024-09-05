小草集結小南門聲援柯文哲！民眾比倒讚嗆：民眾黨比藍綠更爛

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▲京華城案重開羈押庭，小草集結小南門聲援柯文哲。（圖／林敬原攝，2024.09.05）

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，北院裁定無保請回昨日被高院撤銷，並發回台北地院更裁，今（5）日上午9時30分再召開羈押庭，柯文哲的支持者也再度號召於北檢外集結。不過，也有民眾路過對小草們比倒讚，怒嗆「民眾黨比國民黨、民進黨還爛！」民眾黨幹部林昭印以私人名義在捷運小南門站旁邊申請合法集會，上午小草最多曾達13人，中午天氣變熱，許多小草去吃飯，只剩不到10人在場，形成現場媒體比小草多的局面。到了傍晚天氣逐漸轉涼，來力挺柯文哲的民眾也變多，但是也民眾在集會遊行區外對小草比倒讚，一度引發警方上前關切，避免衝突發生。比倒讚的民眾Tony 周表示，柯文哲號稱157智商今天有算到被傳喚嗎？柯的妻子陳佩琪也整天在臉書發文，「什麼事都說不知道，不敢公開透明，你真的沒錢嗎？」Tony 周說，今天被傳喚一定是有原因，檢調不會那麼無聊，如果今天真的被冤枉，就要講清楚。台灣也就三個勢力，柯文哲說他代表第三勢力，但是現在第三勢力比國民黨、民進黨還爛，因為別人不敢做他都做了。