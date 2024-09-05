操作賴清德、蔡英文矛盾！他揭中共「疑賴論」5元素、曝分工手法

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中國對持續對台認知操作，國安高層今（5）日歸納，中共正操作新一波「疑美」、「疑賴」論述，目的是分化台灣社會內部，同時趁著世界重要民主國家選舉時出現的「真空時期」，挑播台灣與西方國家之間的信任；此外，國安人士也分析，中共操作「疑賴論」有5個元素，並操作總統賴清德、前總統蔡英文之間的矛盾。國安高層今歸納，中共正操作新一波「疑美」、「疑賴」論述，在疑美論上，國安高層表示，中國官宣、官媒，把第一島鏈以內，包含東海、台海、南海近期的所有衝突，都解讀、定調為「美國陰謀」，因為美國介入讓事情失控。在「疑賴論」上，國安人士分析，主要有五大元素。第一，以「蘇利文訪中」作為整個認知操作的敘事架構；第二，強調美中共管台海，將台灣歸納成沒有決定權的一方，中國則是與美國平起平坐的大國；第三，操作「美國不信任賴清德」；第四，中國在灰色地帶的各種侵擾行為與操作，美方冷眼看待，以形塑美方不信任賴政府，因此沒有真心支持台灣；第五，則是操作「賴清德、蔡英文矛盾」，指賴準備處理蔡英文團隊等相關敘事。國安人士表示，事實上，蘇利文前往北京一事，應該被定義為「國際共管中國風險」，才是比較精確的說法，因為中國在東南海的行為，已經造成區域各方困擾；至於「美國不信任賴清德」論述，國安官員說，這是非常典型的外部操弄，夾雜一些新的新聞元素，如稱賴清德出訪而美國不讓他過境、或是說只能過境夏威夷等，操作美國對台不放心的風向，但事實是，賴清德近期根本沒有出訪規劃。國安人士剖析，「疑賴論」五元素的分工，主要由軍委會政治工作部負責指揮訊息支援部隊，也就是俗稱的「福州311部隊」、中國正式網軍等，負責編寫內容、傳散，外事工作委員會則主導敘事與國內外通路；中宣部與台辦系統，負責在台協力者的指揮與通路運用，包括新聞專題、專論、談話內容、網路推文、影音再製作等散佈，最後是假造國際外文媒體的內容，讓上述看起來好像是新聞。此外，國安高層近期也發現一個新流路，因為中國內部經濟慘澹，近期發現網格員，也就是俗稱的五毛跟監看員，出現欠薪狀況，因此才會動用專屬網軍部隊。國安人士進一步舉例，前段時間外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮「密訪美國」的新聞，就是中國訊息部隊直屬新聞頻道「海峽之聲」發動，至於台灣協力者，包含媒體、個人等，以不具名方式接力進行同樣敘事脈絡操作，並流入台灣擴散，發動時間，中共則選在蘇利文離開中國時。國安人士坦言，近期台灣政治新聞相對擠壓，相關敘事又和台灣主流民意落差蠻大，暫時沒有太大迴響，傳達率也不高，近期大家比較關注的兩岸新聞，還是聚焦中國「反台獨22條」對台灣的不友善。