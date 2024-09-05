影／玩命關頭影星用「巨人手臂」為勇士隊開球！網驚：從來沒看過

美國職棒大聯盟亞特蘭大勇士今（5日）在對陣科羅拉多落磯隊賽前，邀請「玩命關頭」系列影星及三屆葛萊美獎饒舌歌手Ludacris擔任開球嘉賓，他以一席超吸睛的特殊造型出場、吸光球迷目光，不只有超級粗壯的「大手」、還有特製巨人鞋，Ludacris用大手為勇士開出第一顆球，影片在社群曝光，讓網友驚訝：「從來沒看過這種事！」勇士舉行「Ludacris」日，不但請他來開球，球迷還可以拿到搖頭公仔，加上逗趣的開球，讓球迷十分難忘。
Ludacris紀念日 復刻MTV的劇情
Ludacris在「玩命關頭」系列電影爆紅，他飾演Tej Parker，是一位聰明的犯罪天才，而多次利用他的才智，幫助主角等人脫困。
現實生活中，Ludacris人氣也很高，當然他也很愛棒球，在伊利諾州長大的他，出道地點則是美國喬治亞州亞特蘭大，因此他成為當地最出名的饒舌歌手，因此也成為開球嘉賓。
只見Ludacris把棒球緊貼在超巨大手掌上，揮臂奮力投出進到捕手手套中，緊接著Ludacris隨後在投手丘環顧四周、向眾人展示他的巨人手臂，巨人般的大手和大腳裝扮超特殊，加上出場時跟著球隊吉祥物（Blooper ）坐同一台車，樣子超逗趣。
Ludacris復刻自己MV中的「大手」，在歌曲《Get Back》MV中就曾化身巨人，這回登上投手丘為主場球隊開出第一顆球，完美復刻過往經典，成功製造話題，也受球迷關注。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Ludacris在「玩命關頭」系列電影爆紅，他飾演Tej Parker，是一位聰明的犯罪天才，而多次利用他的才智，幫助主角等人脫困。
現實生活中，Ludacris人氣也很高，當然他也很愛棒球，在伊利諾州長大的他，出道地點則是美國喬治亞州亞特蘭大，因此他成為當地最出名的饒舌歌手，因此也成為開球嘉賓。
只見Ludacris把棒球緊貼在超巨大手掌上，揮臂奮力投出進到捕手手套中，緊接著Ludacris隨後在投手丘環顧四周、向眾人展示他的巨人手臂，巨人般的大手和大腳裝扮超特殊，加上出場時跟著球隊吉祥物（Blooper ）坐同一台車，樣子超逗趣。
Ludacris復刻自己MV中的「大手」，在歌曲《Get Back》MV中就曾化身巨人，這回登上投手丘為主場球隊開出第一顆球，完美復刻過往經典，成功製造話題，也受球迷關注。