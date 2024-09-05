影／玩命關頭影星用「巨人手臂」為勇士隊開球！網驚：從來沒看過

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▲Ludacris復刻自己MV中的「大手」，在歌曲《Get Back》MV中就曾化身巨人，這回登上投手丘為主場球隊開球。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟亞特蘭大勇士今（5日）在對陣科羅拉多落磯隊賽前，邀請「玩命關頭」系列影星及三屆葛萊美獎饒舌歌手Ludacris擔任開球嘉賓，他以一席超吸睛的特殊造型出場、吸光球迷目光，不只有超級粗壯的「大手」、還有特製巨人鞋，現實生活中，Ludacris人氣也很高，當然他也很愛棒球，在伊利諾州長大的他，出道地點則是美國喬治亞州亞特蘭大，因此他成為當地最出名的饒舌歌手，因此也成為開球嘉賓。Ludacris復刻自己MV中的「大手」，在歌曲《Get Back》MV中就曾化身巨人，這回登上投手丘為主場球隊開出第一顆球，完美復刻過往經典，成功製造話題，也受球迷關注。