敗給戴資穎後宣布退役！楊育綺嘆：被「魔術球」拐慘一直定在原地

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▲生涯對後一戰敗給戴資穎而化下句點，楊育綺認為，「非常圓滿！」。（圖／記者吳忠育攝）

23歲的小將楊育綺今(5)日在台北羽球公開賽碰上學姊戴資穎，雖一路奮戰不懈，但最終仍以局數0：2落敗，身高僅149公分的楊育綺17歲就打入甲組，生涯最佳是台灣第7，但因為自認身材受限，加上已經錄取雲林縣立西螺國中教師，才忍痛結束生涯，賽後她也難過落淚。楊育綺本屆台北羽球公開賽從資格賽打起，看到籤表時就知道有可能遇到戴資穎。楊育綺說，「內心既期待有興奮，也告訴自己一定要努力贏球，才能在生涯最後一戰跟戴資穎交手。」這也是兩人生涯在正式比賽第一次對戰。首局從最多5分落後，一路追到16：17，也讓楊育綺燃起獲勝的希望，未料戴資穎回神，連拿4分獲勝。生涯對後一戰敗給戴資穎而化下句點，楊育綺認為，「非常圓滿！」