韓「初代選秀偶像」打輝瑞疫苗出事！暴瘦見骨、蛛網膜下出血過世

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▲選秀男團「惡童俱樂部」原本有5位成員，後來轉型失敗，李太根（右上）改當製作人。（圖／翻攝namuwiki）

▲李太根因為打了新冠疫苗出現「蜘蛛網膜下腔出血」，與病魔纏鬥3年後，於9月3日離世。（圖／翻攝nocutnews）

韓團「惡童俱樂部」前成員李太根今（5）日傳出已於3日過世，起因是他在3年前接種新冠肺炎疫苗（輝瑞）陷入重症，此後就在醫院接受長期治療，不只掉20公斤瘦到剩骨頭，蜘蛛網膜下腔還出血（蛛網膜下腔出血），他最終不幸離世，享年41歲。李太根於2001年參加由電視台MBC舉辦的選秀節目《目標星期六》，最終和4位成員組男團「惡童俱樂部」順利出道，算是韓國的選秀始祖。「惡童俱樂部」發行第二張專輯後停止相關活動，曾以4名成員重組「The Another Dream」再出道，可惜未取得亮眼成績，李太根最後轉行幕後改當製作人。直到2022年2月3日，李太根的名字登上青瓦台國民請願板，才再次引起大眾關注。李太根的太太表示：「2021年12月16日下午5點30分，李太根接種輝瑞疫苗追加劑，3小時後出現頭痛、嘔吐症狀，2天後被送往醫院急診室，之後發現蜘蛛網膜下腔出血，照了腦血管造影，但李太根無法進食跟打點滴，所以體重掉了20公斤，身體狀況惡劣到只剩骨頭，僅能勉強呼吸。」李太根之後就在加護病房跟死神搏鬥，當時太太和26個月大的雙胞胎孩子，每天都過著地獄般的日子；這段故事一曝光，他的忠州市親友和同學紛紛發起捐血運動，拯救李太根與其太太。李太根的老婆曾以「新冠疫苗接種後出現副作用，丈夫陷入重症」為由向疾病管理廳申請損害賠償，卻因為無法證明「輝瑞疫苗」與「蜘蛛網膜下腔出血」是否有直接關聯，最終未獲得任何賠償。李太根的老婆去年3月曾表示：「老公近3年來一直在院治療，但由於腦損傷嚴重，他無法正常說話、無法行走、無法進行正常的認知。目前的治療費用接近數億韓元，未來的治療費用也將讓整個家庭破產。」她還說道：「由於新冠疫苗的不良反應，無法獲得任何形式的賠償、醫療費用補助，丈夫生死未卜，家人們都非常焦慮、心急如焚。患者本人和我忍受著難以承受的痛苦，因此我們正接受抑鬱症和恐慌症的精神治療，希望大家能夠關注這種嚴重情況，幫助我們治療和生存，這是我們全家最殷切的願望。」如今李太根與病魔拉扯3年最終在9月3日離世，網友聽到這段故事後，紛紛哀悼希望故人一路好走；李太根的葬禮已於今天上午舉行，火化後將安葬在忠州市的「禮恩追悼公園」靈骨塔。