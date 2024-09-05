柯文哲接受《日經亞洲》專訪！痛批政府鎮壓反對派　誓言抗爭到底

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台北市前市長、民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，今（5）日至台北地院重開羈押庭。而在羈押庭最新結果出爐前，《日經亞洲》今日刊登柯文哲獨家專訪的報導，柯文哲痛批政府試圖鎮壓反對派，揚言會繼續抗爭到底。《日經亞洲》報導指出，柯文哲昨晚於辦公室接受《日經》記者採訪，柯文哲批評台灣的司法體系和媒體，聽從賴清德領導的民進黨命令，對他發動攻擊。柯文哲表示，「我覺得最失望的是，台灣花了30年推倒國民黨的黨國體系，卻換來（多數）司法和媒體變成政府的政治工具。」柯文哲說，「我們不敢說我們絕對沒有犯錯」，但抱怨媒體的炒作「放大」了這些錯誤。柯文哲認為，「我是台灣主要政黨的黨主席，檢方突襲中央黨部和我的住所，搜查我們的手機和電腦硬碟，並對我進行訊問。如果是美國的民主黨政府，突襲共和黨的總部，帶走電腦和其中的資料，然後用這些資料檢視共和黨的一舉一動是否合法，這看起來會是什麼樣子？」柯文哲批評檢方的行動違反了「台灣政黨政治的精神」。《日經亞洲》表示，已邀請賴清德接受專訪，並詢問總統府對柯文哲的指控發表評論。賴清德之前曾表示，拒絕就個別案件發表意見，但強調只有司法獨立，行政單位不能干預司法，才能維護社會正義。《日經亞洲》報導也描述了柯文哲目前的困境，稱柯文哲正在為「自己和他民眾黨的政治生存而戰」，並列舉了民眾黨近期涉入的一系列爭議。最後，柯文哲除了談自己的司法案件，也批評賴清德的施政，包括潛艦國造的政策，質疑「為什麼台灣要建造8艘潛艦？要如何使用？時程和進度呢？第一艘都還沒開始服役，台灣有能力建造這麼多潛艦嗎？」批評政府投入2800億元再建造七艘潛艇卻沒有詳細說明，柯文哲強調，民眾黨支持提高台灣國防預算，但必須釐清預算的用途和需要性。