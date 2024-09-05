中秋送禮最美選擇 台中花市推花卉盆栽伴手禮搶商機

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▲台中花卉批發市場理事長林坤田行銷中秋送花卉盆栽，可以常保大半年療癒好心情，cp值更高。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.5)

▲ 台中花市推花卉盆栽伴手禮搶攻中秋送禮商機。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.5)

搶攻中秋節送禮商機，台中市農業局攜手台中市花卉批發市場，今(5)日舉辦「賞花賞月賞秋香」行銷活動，嚴選各區優質農特產品及花卉盆栽，提供民眾中秋送禮更多選擇。花卉批發市場表示，中秋送禮選擇花卉盆栽，很符合「花好月圓」時節，近年來也成為中秋送禮選項，每年中秋業績約能成長3成。農業局蔡勇勝副局長指出，台中擁有豐富的農產資源，農業局致力於將在地農產品精緻化，輔導農會開發出既美觀又具地方特色的產品，希望藉由中秋佳節，讓更多人認識並喜愛台中優質的農產，如大安豬肉製品、山城地區的甘露梨及各區的米、特色蜂蜜、精品酒禮盒，也共同行銷台中在地花卉，希望推廣台中優質農特產品成為民眾送禮首選。台中市花卉批發市場表示，台中花卉以文心蘭，蝴蝶蘭為大宗，市場內有四十多家花店，全力配合此次「花好月圓中秋禮」行銷活動，各家競相發揮巧思，推出具有中秋意象的各式花卉盆栽組合，價位一千至五千之間。業者強調，中秋不只能送蛋黃酥，花好月圓，心意更久遠，由於近年來，民眾逐漸喜歡花卉盆栽組合的中秋好禮，既花化環境，又很療癒，每年中秋業績約能成長3成。配合花卉盆栽行銷活動，特邀花藝老師展示創意與才華，將花卉、觀葉植物和盆栽進行巧妙搭配，創造出精緻美麗的盆栽產品，不僅能為家中或辦公室增添綠意和美感，也能帶來積極的能量和療癒感。今日推薦的花卉盆栽首選易於照護的材料，每週僅需給水一次（多肉植物可延長至每兩週），並保持環境通風，定期讓多肉植物曬太陽，讓民眾能長時間欣賞到盆栽的美麗。