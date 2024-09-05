肯尼NOW星球/Curry續約勇士仍需重建?塞爾提克的他帶怒氣想衛冕!

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▲Stephen Curry近日和金州勇士簽下一份1年6260萬美元（約合台幣19.9億）的提前續約合約，《The Athletic》記者Marcus Thompson II透露續約隱含著另一種意義，代表Curry對於勇士管理層今夏運營投下「信任票」。（圖／美聯社／達志影像）

▲波士頓塞爾提克稍早以一份1年合約，簽下年僅25歲的後衛好手Lonnie Walker IV，綠衫軍如今在主力球員皆未離隊的情況下再添人手，目標將直指締造2連霸。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士今年休賽季最終沒能成功留下前明星射手「K湯」Klay Thompson，他以3年5000萬美元（約新台幣16.2億元）價碼轉戰獨行俠，而在Thompson離開灣區之後，他的位置將由年僅21歲的小將Brandin Podziemski（右）給補上。

上週NBA最大的消息莫過於Stephen Curry和金州勇士達成續約，本周的「肯尼NOW星球」就和大家討論在勇士隊送走CP3和Klay Thompson的夏季補強，還有塞爾提克能不能再次衛冕總冠軍。說到上季冠軍波士頓塞爾提克，休賽季將原本的奪冠組合都再次簽回球隊，像Luke Kornet、Neemias Queta等，這些操作凸顯出想要衛冕總冠軍的企圖心。另外塞爾提克以1年的Exhibit 10 合約簽下自由球員Lonnie Walker IV，肯尼哥在節目中表示，Lonnie的年輕和極好的活動力能夠和Sam Hauser、Payton Pritchard做輪替，也補強球隊板凳的深度分擔主將的上場時間。而西區的球隊就是金州勇士，在今夏浪花兄弟解散了，只剩Curry還續留勇士，面對薪資上限的壓力讓勇士隊總管放棄與爵士隊的交易，力保年輕小將Brandin Podziemski，肯尼哥說Brandin Podziemski的「CP值高」，更是勇士隊的基石，但勇士要在下季擠進季後賽還是有些困難度。肯尼哥在節目中也提到另一個讓塞爾提克想再次奪下冠軍的原因，以及勇士在新的球季要面對挑戰，想知道更多的節目內容就鎖定9/5晚間8:00的「肯尼NOW星球」！