天氣熱爆！電風扇怎麼避免卡灰？專家教用「1匙柔軟精」就可辦到

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▲拆洗風罩前，可先用吸塵器將累積的灰塵初步清除。（圖／486提供）

▲家事達人透露可在1公升溫水中加入1匙衣物柔軟精，再用以擦拭風扇減少灰塵沾附。（圖／官方提供）

▲雙全國際代理的家電品牌DIKE，於中秋節前推出急速製冰機，可以在一小時內快速產出90顆冰塊。（圖／官方提供）

連日高溫，沒有電扇、冷氣真的會熱到難以忍受，其中電扇如果沒有定時清潔，一旦卡了厚厚的灰塵，無法降溫還會吹出火氣來，甚至引發過敏，但多數風罩因縫隙較密導致清潔不易，想要減少清潔次數，家電達人486先生建議可以使用衣服柔軟精，就能減少灰塵的沾附。電風扇幾乎成為每個人家裡或是辦公室必備的家電，但電扇若佈滿灰塵，不僅影響風速、增加耗電，還有可能誘發過敏。尤其機體、基座、插頭等處的灰塵毛髮沒有清潔完全容易造成積汙導電，因此定期清潔絕對是必要的。一般可以先用廢棄牙刷將較厚的灰塵刷下來，或使用吸塵器吸過一遍，再將風罩拆下清洗或用毛巾擦拭。由於風扇拆洗較麻煩，很多人常覺得懶得動手，家事達人486先生透露可用一密技來有效減少清潔次數。只要在1公升的溫水中加入1匙衣物柔軟精，再將抹布浸濕扭乾後擦拭扇葉、風罩等處，就能減少灰塵和棉絮沾附。因為扇葉和空氣摩擦產生靜電，使得灰塵容易附著於扇葉和風罩上。衣物柔軟精含有陽離子型界面活性劑能減少靜電，可利用此一原理降低清潔風扇困擾。486先生進一步提醒，清潔電風扇之前務必要先拔除插頭，並且避免使用過濕的抹布擦拭，避免濕氣滲入電器內部造成危險。而在炎熱的天氣下，雙全國際代理品牌DIKE順勢推出急速製冰機，可高速出冰、長效留冰，小功率不耗電。DIKE急速製冰機6.2公斤具備便捷提把，露營、野餐也能帶著出門，採用白色機體、透明蓋板設計，製冰過程一目瞭然，電子式按鍵觸控可一鍵製冰，並有滿冰與缺水提示，1.2L水箱、180W的耗電功率，單次出冰時間約6～8分鐘，每小時可產冰最高達90顆，中秋聚會不用擔心沒有冰塊，建議售價4890元，官網特價3890元。