中國「黃牛集團」肆虐東京迪士尼！被爆插隊搶購「達菲熊」

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日本東京迪士尼樂園海洋園區（Disney Sea）的限定販售商品「達菲熊」（Duffy）一向受到遊客喜愛，年初還曾出現中國遊客黃牛團掃貨並高價賣出的爭議事件。未料，近日達菲熊限量版再度開賣，中國黃牛集團變本加厲，竟直接用無人坐墊排隊，甚至插隊，讓日本民眾苦不堪言。根據日本《富士新聞網》報導，東京迪士尼在8月28日於海洋園區販售園區限定的「達菲熊」（Duffy）新周邊商品，當天有很多達菲熊粉絲因想購買限量版商品，一大清早就去排隊。一名女子表示，她自己在凌晨4點多就於現場排隊，但到現場後卻發現，大門口前排了很多無人坐的座墊，但大家不知道為何這些坐墊會擺在門口，於是民眾都排在坐墊後面，等待早上8點入園。沒想到，到了上午7點，突然有一大群人衝出來，宛如蝗蟲過境，大約有80人全部坐在原本無人的座墊上，迪士尼人員雖發現到這個情況，上前阻止卻反被對方集體叫囂狂嗆。有投訴民眾捕獲到這些搶佔坐墊排隊的人士，有嫁來日本的中國籍配偶，甚至還有中國女子帶小孩來插隊，也有旅日中國人。女子指出，這些中國人完全無視園方下令的一人限購一隻的規定，直接把架上所有達菲熊抓入袋子裡，報導指出，這群黃牛已經有集團化的趨勢，因在迪士尼新品發售日不久，網路上就能看到許多達菲熊新周邊以驚人高價轉售的資訊。