戴佩妮MV小模帥到沒天理！11年後竄紅變「國際男神」　出場必暴動

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▲▼許光漢在種子音樂培訓期間演出戴佩妮MV。（圖／戴佩妮YouTube）

▲▼許光漢2013年在戴佩妮MV中的模樣稍嫌稚嫩，但天生大明星的鋒芒已經藏不住。（圖／種子音樂提供）

▲戴佩妮（左圖）7年後為許光漢量身訂做〈別再想見我〉這首歌，詞、曲和製作全包辦。（圖／戴佩妮臉書、何樂音樂提供）

金曲歌后戴佩妮（Penny）創作能量豐沛，入行24年成為史上獲得金曲獎最多類別的女歌手，她2013年發表的英式搖滾主打曲〈你怎麼可以安心的睡著〉，MV中長相俊俏的男主角，為還在星海拚搏的小模許光漢，連他自己也沒想到，11年後會躋升紅遍海內外的一線男明星，除了一票網友後來才發現男主身分，也有人訝異已經33歲的許光漢外表始終如一，「太強了吧！絲毫看不出歲月的痕跡...」戴佩妮曾經透露，11年前西洋情人節清晨在台北東區目睹一場車禍，一名年輕男子跪坐大馬路上哭泣，身旁的女友一動也不動，她很震撼也很難過，回家後寫下〈你怎麼可以安心的睡著〉這首歌，MV由戴佩妮自導自演，男主角找來Penny所屬種子音樂旗下的練習生許光漢，重現那場令人心碎的車劫現場。MV裡，許光漢從雀躍地幫女友烤蛋糕、騎車赴約，直到小倆口與汽車發生碰撞，許光漢哭到全身發抖的畫面，他精緻的五官、陽光笑容和哭戲的張力，當年就抓住不少網友的目光，還有人叫出許光漢的前藝名，「許穎東演技不錯喲」、「那男的是演潛入藍中藍的主角嗎？」許光漢以男團發片的夢想沒有下文，之後和唱片公司解約，並在2015年報名恩師王小棣創辦的「Q Place表演教室」。演員訓練班結業後，隔年，許光漢接連演出「植劇場」系列《戀愛沙塵暴》、《姜老師，妳談過戀愛嗎？》等電視劇，更憑《姜》劇性成癮遲緩兒角色提名第52屆金鐘獎最佳男配角。2017年許光漢陸續參演幾部偶像劇的配角，隔年主演懸疑劇《1006的房客》，直到2019年，許光漢才真正在大小螢幕綻放光芒，那年他一連在國片《陽光普照》演出深受家人期待卻隱藏抑鬱症的考生，以及影集《罪夢者》中性格雙面、城府極深的戒護員，雖然都不是男主角，但精湛、深刻的表演幾乎搶走幾位大牌主角的風采。許光漢在2020年交出叫好叫座的台劇《想見你》，知名度一夕暴漲，終於嘗到走紅滋味，當時29歲的他，被視為台灣戲劇圈萬眾矚目的新星，許多網友因此回頭朝聖戴佩妮的MV，「竟然是許光漢」、「好羨慕女主角哦」、「是我的男神耶」、「許光漢都沒變」、「為了光漢來」、「青澀的光漢」、「去KTV點來唱才驚覺男主是許光漢，相見恨晚」、「李子維是不是安全帽沒在換的！」