李珠珢走路姿勢掀熱議！遭酸「外八像大嬸」　女神濾鏡翻車幻滅

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▲李珠珢的走路方式被部分粉絲嫌「外八像大媽」，不過也有不少人出面護航。（圖／내맘찍영Lee Ju-Eun Fans 臉書）

▲李珠珢日前被直擊替隊上倒垃圾，台灣粉絲看了不捨直呼：「可憐的小公主，來台灣吧！」（圖／My chuuu uuuhc ym臉書）

韓國職棒起亞虎啦啦隊成員李珠珢，憑藉魔性「三振舞」在台、韓兩地暴紅，一舉一動備受關注，討論度不斷。近期有粉絲在機場巧遇野生李珠珢，並將畫面PO上網，怎料留言區卻引來不少人批評李珠珢走路姿勢，狠酸「腿開開像大媽」、「下盤要整骨調整」。有粉絲近日在韓國機場偶遇野生李珠珢，畫面中她身穿紅色緊身短版上衣，下半搭配牛仔短褲，修長美腿一覽無遺。李珠珢一手拿著咖啡，一手接著電話，睜著圓滾滾的眼睛左顧右盼，看起來似乎在找人。影片曝光後掀起熱議，不少人將焦點放在李珠珢走路姿勢，認為她腿開開有點外八，看起來很像大媽，甚至有人直言：「下盤要整骨調整，走起路來像歐巴桑」、「走路姿勢不好看！」留言區相當不友善。不過也有許多粉絲出面緩頰，紛紛留言反駁：「很美耶，真的蠻像AI」、「你們繼續嫌棄吧，她的缺點我都接受」、「我覺得超優的啊」、「很居家的小仙女」、「好白、好美喔。」李珠珢爆紅後一舉一動都受到關注，日前有球迷拍到李珠珢上班路上手上大包小包，疑似是幫忙提前輩們的包包與應援道具。後來又流出1段她拿著大垃圾桶走到垃圾場倒垃圾的畫面，掀起台灣粉絲熱烈討論，紛紛不捨直呼：「可憐的小公主」、「來台灣會有很多人幫你的。」