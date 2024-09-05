二神光「騎車撞電線杆、護欄」頭破血流、半身重創　送醫不治身亡

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▲日本演員二神光凌晨出車禍，送醫不治。（圖／翻攝NHK）

▲二神光是運動選手也是演員，出車禍不幸離世，享年33歲。（圖／二神光j-clip官網）

日本男星二神光今（5）日凌晨3點時，在東京橫濱市區的街道上，騎摩托車撞上路邊的電線杆和擋車護欄，頭部以及上半身重創，送醫急救不治身亡，享年33歲。二神光出身自四國愛媛縣，有10年的棒球經歷，以及籃球3年、田徑3年的經驗，除了體能優越；也演過不少電視電影，她曾在TBS的周日劇場《逆轉之戰》中飾演棒球部員角色，於2018年參演大河劇《西鄉殿》，劇中飾演「久坂玄瑞」一角色廣為人知。二神光在5日凌晨3點左右，騎車於橫濱市中區本牧町的街道上，撞到電線桿和擋車護欄，他的頭部、上半身都嚴重受創，雖然立即被送往醫院，但不久後宣告不治身亡。事故現場是一條沒有中央線的彎道，警方正在調查詳細情況，初步判定可能是在轉彎時失去平衡而翻車。