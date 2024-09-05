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二神光「騎車撞電線杆、護欄」頭破血流、半身重創　送醫不治身亡

記者陳雅蘭／綜合報導

▲二神光騎摩托車出意外，頭部、上半身重創，送醫不治身亡。（圖／二神光j-clip官網）
▲二神光騎摩托車出意外，頭部、上半身重創，送醫不治身亡。（圖／二神光j-clip官網）
日本男星二神光今（5）日凌晨3點時，在東京橫濱市區的街道上，騎摩托車撞上路邊的電線杆和擋車護欄，頭部以及上半身重創，送醫急救不治身亡，享年33歲。

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▲日本演員二神光凌晨出車禍，送醫不治。（圖／翻攝NHK）
▲日本演員二神光凌晨出車禍，送醫不治。（圖／翻攝NHK）
二神光介紹　有10年以上棒球經驗、演過多部電視電影

二神光出身自四國愛媛縣，有10年的棒球經歷，以及籃球3年、田徑3年的經驗，除了體能優越；也演過不少電視電影，她曾在TBS的周日劇場《逆轉之戰》中飾演棒球部員角色，於2018年參演大河劇《西鄉殿》，劇中飾演「久坂玄瑞」一角色廣為人知。

騎車疑似失去平衡　撞上擋車護欄身亡

二神光在5日凌晨3點左右，騎車於橫濱市中區本牧町的街道上，撞到電線桿和擋車護欄，他的頭部、上半身都嚴重受創，雖然立即被送往醫院，但不久後宣告不治身亡。

事故現場是一條沒有中央線的彎道，警方正在調查詳細情況，初步判定可能是在轉彎時失去平衡而翻車。

▲二神光是運動選手也是演員，出車禍不幸離世，享年33歲。（圖／二神光j-clip官網）
▲二神光是運動選手也是演員，出車禍不幸離世，享年33歲。（圖／二神光j-clip官網）

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