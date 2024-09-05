拓東南亞及清真市場！高市府率9家水產業者赴新加坡參與海鮮展

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▲高雄市政府秘書長郭添貴(左1)、海洋局局長黃登福(左2)，率高雄水產業者赴新加坡參與亞洲海鮮展活動。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府秘書長郭添貴(左2)、海洋局局長黃登福(右2)，與新加坡漁業工商聯合會理事長Kenneth Chia(右1)針對水產品行銷推廣，進行意見交流。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府秘書長郭添貴、海洋局局長黃登福4日，率高雄9家水產業者，到新加坡金沙會議展覽中心，參與2024亞洲海鮮展(Seafood Expo Asia, 2024)活動，期能拓銷東南亞及清真市場。高雄地區9家水產業者，是由高雄市政府秘書長郭添貴、海洋局局長黃登福，帶隊到新加坡參與亞洲海鮮展活動，在新加坡金沙會議展覽中心亞洲海鮮展，籌設高雄海味專區參展，以協助高雄水產業者拓銷東南亞及清真市場。高雄市政府秘書長郭添貴表示，亞洲海鮮展為亞洲最大的海鮮食品專業展，每年均匯聚近5000名來自世界各地的專業買主觀展洽商，商機非常龐大，其與位於美國波士頓的北美海鮮展，及位於西班亞巴塞隆納的全球海鮮展齊名。郭添貴說，高雄市政府看好東南亞及東協地區的龐大商機，今(113)年乃與台灣水產公會攜手合作，首度共同帶領高雄市梓官區漁會、宏裕行食品公司、安永生物科技公司、鮪軒貿易公司、嘉豐海洋國際公司、萬嘉棠食品公司、良鮮水產食品公司、冠民企業公司，以及長龍貿易公司等9家水產業者，到新加坡金沙會議展覽中心，在該展覽會籌設高雄海味專區參展，藉以協助開啟高雄優質水產品，拓銷東南亞甚至全球市場的大門。高雄市政府海洋局局長黃登福指出，高雄市漁業非常發達，年產量約43萬噸，占全國總產量將近一半，漁獲種類多元豐富，主要有遠洋捕撈的鮪魚、魷魚、秋刀魚，以及養殖的石斑魚、虱目魚等，業者再利用精湛的加工技術，製成各式優質水產品，例如，魚丸、魚片、魚排、即時食品及休閒食品等。黃登福並指出，高雄市政府為協助高雄市優質水產品開拓國際通路，往年主要協助高雄水產業者前往日本東京國際食品展開拓東北亞市場，以及到美國與加拿大開拓北美市場，此外，高雄市政府也看好全球穆斯林市場的龐大商機，自107年起逐年輔導高雄水產業者申請清真認證，目前高雄市已有12業者計135水產品項取得清真認證，海洋局為進一步協助業者開拓東南亞、東協及全球清真市場，歡迎全球通路商及貿易商把握機會到現場觀展洽商。展覽期間，高雄市政府秘書長郭添貴、海洋局局長黃登福，並與新加坡漁業工商聯合會理事長Kenneth Chia，針對水產養殖技術層面等進行交流，郭添貴也熱情邀請新加坡漁業工商聯合會組團來我國參加年底的高雄國際食品展及拜會、參訪高雄在地水產業者，期能協助高雄水產業者創造更多商洽媒合的機會。