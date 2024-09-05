連2月破200億元大關！聯電8月營收出爐　206.45億元、年增8.94%

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晶圓代工大廠聯電今（5）日公布8月合併營收為206.45億元，年增8.94%，累計今年前8月合併營收為1529.73億元，年增3%。雖8月營收較上個月少1.2%，但已經連續兩個月突破200億元大關。聯電7月合併營收為新台幣208.97億元，月增19.08%、年增9.61%，不僅重返200億元大關，並創近19個月以來新高；累計前7月累計合併營收為1323.28億元，較去年同期成長2.13%。回顧聯電第二季表現，合併營收為新台幣568億元，季增4%、年增0.9%；毛利率達35.2%；歸屬母公司淨利為新台幣137.9億元；普通股每股獲利為1.11元。聯電預估第三季晶圓出貨成長、平均產品單價（ASP）持穩之下，法人也看好聯電第三季營運可望持續攀升，晶圓出貨預計會成長中個位數百分比，以美金計算平均售價約持平，毛利率預估會落在中30％百分位，產能利用率預估會落在70%。