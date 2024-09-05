愛迪達X詹記麻辣火鍋、臺虎精釀！台潮派對快閃信義區拍貼打彈珠

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▲詹記麻辣火鍋化作路邊攤位來到「三葉草原創復古之夜」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲懷舊燈箱招牌、牆上的茄芷袋都好復古。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「詹記麻辣火鍋」台式圍爐，歡迎坐下來體驗吃火鍋。（圖／記者蕭涵云攝）

▲傳統打彈珠機台好鮮豔。（圖／記者蕭涵云攝）

▲桌上的TEAKWANDO系列全新鞋帶款跆拳道薄底鞋銀白配色，於信義品牌概念店與台北101運動門市同步搶先開賣。（圖／記者蕭涵云攝）

▲adidas Originals三葉草原創復古之夜，三方跨界合作啤酒對杯驚喜抽獎禮。（圖／愛迪達提供）

▲「台潮插畫貼紙」也是驚喜抽獎禮喔。（圖／愛迪達提供）

▲adidas Originals「三葉草原創復古之夜」限定三天開張。（圖／記者蕭涵云攝）

▲9月6日至9月18日「樂高遊戲拼砌試煉場」在遠百信義A13一樓北側廣場快閃體驗。（圖／樂高提供）

▲「樂高遊戲拼砌試煉場」闖關成功即可抽樂高福引機一次，有機會獲得限量樂高超級瑪利歐贈禮。（圖／樂高提供）

時尚潮流迷們出發！adidas Originals愛迪達跨界聯名詹記麻辣火鍋、臺虎精釀，在台北信義區打造「三葉草原創復古之夜」台潮派對，把信義威秀中庭廣場變成1980年代原創復古遊戲場，設置懷舊套圈圈、打彈珠等快閃裝置，還能體驗拍貼，跟著《NOWnews今日新聞》搶先直擊現場有多好玩。adidas Originals「三葉草原創復古之夜」跨界三方聯名詹記麻辣火鍋、臺虎精釀，在台北信義區威秀廣場打造出1980年代原創復古遊戲場，濃厚台灣摩登復古文化味的，把台式圍爐裝置搬到現場，令人眼睛一亮的標誌性雪寶小點與白菊烏梅狗汁，幫大家清涼消暑延續8月信義店推出的adidas Originals限定紅藍雙色特調，讓人在三葉草霓虹燈牌閃爍下舉杯開趴。為慶祝復古穿搭潮流，「三葉草原創復古之夜」充滿T-TOE家族及標誌性復古鞋款形象，特別邀請視覺藝術家李勇志，設計一系列復古霓虹視覺，將你我記憶中的街頭招牌燈，轉化變成閃爍在信義城市街頭，再延伸到各項台式復古裝置；還結合adidas Originals原創花卉與LED霓虹燈玩轉火鍋映像，有如翻轉時空，回到舊時光的美好。9月6日至9月8日14:00-21:00於信義威秀中庭廣場，可造訪adidas Originals與臺虎精釀驚喜打造，結合標誌性臺虎精釀酒瓶與SL72鞋款變成復古套圈圈裝置；一旁還有超傳統打彈珠機台可以限時體驗，更有機會抽獎限定三葉草好禮，包括印有三葉草、臺虎精釀與詹記三方Logo的啤酒對杯、展現台潮文化精髓的插圖貼紙等。adidas信義品牌概念店內還展示著adidas Originals標誌鞋款、T-TOE家族標誌性SAMBA與最新勢力的SL72鞋款；及初登場就引起全台話題的TEAKWANDO系列全新鞋帶款跆拳道薄底鞋銀白配色，更與台北101運動門市即起同步搶先開賣（全台指定店點9月12日正式上市）。9月6日至9月8日於adidas信義品牌概念店單筆消費滿3800元、並包含T-TOE 鞋款或TAEKWONDO鞋款，即可獲得「原創改造包」及加碼享有「免費拍貼」乙次。而台灣樂高也於9月6日至9月18日，在遠百信義A13一樓北面廣場推出以遊戲為主題的體驗活動，集結四大經典遊戲IP打造多款互動體驗及積木拼砌關卡，現場除了可以體驗闖關遊戲、推出打卡贈禮；闖關成功並集滿三個章的玩家，更可參加趣味抽獎活動，有機會將限定消費滿額贈禮帶回家。