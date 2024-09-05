特企／陽獅集團玩轉創意大放異彩　創新周年慶點亮夢想品牌

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▲陽獅集團台灣周年慶創意突破新高，邀請金曲獎團隊「告五人」樂團，舉辦台灣首見的「辦公大樓空中演唱會」。（圖／陽獅集團提供）

▲陽獅集團亞太首席執行長林真（後排右），陽獅集團台灣首席執行長張明玲（後排左），與台灣李奧貝納執行長暨創意長楊榮柏（後排中），帶領以莊智淵、曾繁皓為首的李奧貝納創意團隊前進坎城國際創意節，在兩萬六千多件作品中突圍而出，締造台灣至今（2024）最佳成績。（圖／陽獅集團提供）

▲星傳媒體、實力媒體兩大品牌，在國際性、多面向的代理商評估指標與行銷實效／媒體獎項中，分別創下多項業界第一。（圖／陽獅集團提供）

▲星傳媒體、實力媒體兩大品牌，在國際性、多面向的代理商評估指標與行銷實效／媒體獎項中，分別創下多項業界第一。（圖／陽獅集團提供）

2024年9月2日，台北 ——整合三年後的周年慶，陽獅集團台灣（Publicis Groupe Taiwan）以破框創意致敬團隊的破紀錄成就，邀請獲得金曲獎的知名樂團「告五人」，為同仁們帶來台灣史上首場「辦公大樓空中演唱會」。這場別開生面的活動，讓2024的周年慶充滿了繽紛與驚喜的新高度，更展演了無限延伸的創意能量。陽獅集團特別在周年慶活動當日，為同仁邀請到金曲獎樂團告五人，於集團辦公大樓新增之九樓、十樓辦公室的綠設計裝置藝術空間，獻出樂團生平第一次的「辦公大樓」空中現場演唱。雖然這個融合工作場景與同樂體驗的「大冒險」，無論對告五人或是主辦單位陽獅集團來說，都是充滿挑戰的「第一次」，但雙方都拿出金獎團隊不畏突破的創新勇氣，以紮實的前置規劃與排練，一步步築夢踏實，終為數百位同仁帶來畢生難忘的特殊體驗。「我們去了世界很多地方演出，但從來沒有在辦公大樓裡演唱過，」表演中場時告五人這樣說。「我們也是第一次，相信這也是台灣的第一次。」陽獅集團台灣首席執行長張明玲笑著，「陽獅集團屢屢以創新思維，展現出前所未有的成績，一切得力於獅群們勇於突破的DNA！無論工作上、培訓上、提案上、活動慶典上，方方面面的創意，展露無遺 。」當日現場同仁隨著告五人樂團盡情盡興，數層辦公室內瞬間成為大型高歌熱舞的演唱會現場，數百員工齊聲舞動吶喊，讓2024的陽獅集團周年慶，再度創下玩轉創意的新高度。這場突破框架的創新演唱會，是陽獅集團台灣對同仁們在創意、媒體、業績三面向優秀成績單的最佳回饋。2024年陽獅集團喜訊連連，旗下創意品牌李奧貝納（Leo Burnett Taiwan），與媒體品牌星傳媒體（Starcom Taiwan）、實力媒體（Zenith Taiwan）合作攻下數個指標客戶，業績連三年成長，再度突破新高。李奧貝納為公益創作的「紙紮器官」與「器官捐贈聲紋卡」兩項行銷傳播方案，橫掃以坎城國際創意節（Cannes Lions）為首的各大國際創意獎，再三刷新台灣獲獎紀錄； 兩大媒體代理商旗艦品牌—星傳媒體和實力媒體，更在全球最具代表性的RECMA媒體代理商排名中，携手攻佔一、二名。坎城國際創意獎是創意獎項中規模最大、難度也最高的一個，不僅有廣告界奧斯卡之稱，更一向是行銷創意人公認的最高殿堂。今年（2024）在陽獅集團台灣首席執行長張明玲，與台灣李奧貝納執行長暨創意長楊榮柏領軍下，李奧貝納創意團隊為公益創作的「紙紮器官」與「器官捐贈聲紋卡」兩項作品，在坎城創意節中為台灣奪得一金二銀一銅共四座獅獎，寫下台灣在坎城國際創意獎的史上最佳成績。李奧貝納此佳績不僅突破了台灣最佳紀錄，也在東南亞名列前茅。根據Campaign針對亞太市場所做的近三年亞太地區各市場獲獎統計數字顯示，此次台灣的坎城獲獎總成績，在東南亞各國中名列前三，更是兩岸三地中成績最佳的市場。在2024年的RECMA全球媒體代理商評鑑中，星傳媒體和實力媒體在質化與量化兩大評鑑中，均獲得前兩名殊榮。星傳媒體更在RECMA多面向的質化指標中，取得十項第一的壓倒性優勢，創下連續三年質化評鑑第一的優秀成績。陽獅集團旗下的星傳媒體和實力媒體，始終維持腳踏實地的低調作風，以實質的作品與業界口碑為品牌發聲。兩大品牌的長期默默耕耘與全方位發展，近年來逐漸結出豐碩果實，不僅帶來良好的口碑與客戶推薦，更在全球最具指標性的RECMA全球媒體代理商評鑑中，取得穩步上升的好成績，今年更一舉拿下質化量化雙評鑑的前兩名，且在行銷與媒體成效的國際獎項中，為品牌客戶贏得許多榮耀。承繼去年中發表「AIROI」，以落實AI科技、活化創新成效，獲得品牌客戶的熱烈迴響後，實力媒體以AI-II（AI Intentions & Insights）為基礎，取得更深入、更全面的動機洞察；且與博丰數位携手合作，一條龍完成全球首創的AI行銷案例「善存」。不僅為客戶突破領導品牌難以擢升的成長曲線，創下傲人的銷售成績，更囊括Zenith ROI全球金獎，及FOMA、FOMG、DMA等重要媒體與數位大獎。2024年，實力媒體與博丰數位將AI-II數據洞察再升級，進一步鑽研富有價值的「微轉換」，為客戶挖掘出潛藏在海量行為數據中的重要訊號，協助品牌客戶突破轉換瓶頸。星傳媒體擅長於將消費者洞察運用在客戶的案例中，突破傳統媒體公司的框架，為麥當勞、三星、亞培等客戶創造出許多榮獲國際獎項肯定的成功案例。2023年起更將消費者為核心的Human Experience理念帶入commerce領域的研究與開拓，推出StarCommerce全方位解決方案，從commerce的策略、數據、創意、執行和投放等各方面提供前瞻性思維，並規劃出結合AI技術的具體執行計畫，為品牌注入全新成長的思維與動能，共創未來商務的新契機。為實踐全球陽獅集團Power of One策略，陽獅集團台灣及旗下李奧貝納、星傳媒體、實力媒體、極達創新、博丰數位等品牌，在客戶經營及新客戶比稿中均通力合作，巧妙運用各品牌所擁有的多面向專業及研發出的高品質solution，為客戶品牌量身打造最適合的服務團隊和行銷傳播方案。更在各項集團內部活動中展現突破創新，鼓動每位同仁的熱情與驕傲，真正做到「創意無界限」，達成客戶與員工的雙贏。