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挽袖捐血救人！中油煉製事業部大林煉油廠舉辦公益捐血活動

記者黃守作／高雄報導

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦公益捐血活動。(資料照／黃守作攝)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦公益捐血活動。(資料照／黃守作攝)
台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠於今(5)日，在該廠廣場，舉辦公益捐血活動，共募集186袋熱血，計46500CC的血液，為社會公益盡一份心力，以紓解血荒。

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▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦公益捐血活動，前廠長廖本源(右)、代理廠長許信豐(中)、行政組經理陳永達(左)率先挽袖捐血。(圖／中油大林煉油廠提供)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦公益捐血活動，前廠長廖本源(右)、代理廠長許信豐(中)、行政組經理陳永達(左)率先挽袖捐血。(圖／中油大林煉油廠提供)

  
中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦公益捐血活動，代理廠長許信豐呼籲捐血救人，並與前廠長廖本源、行政組經理陳永達率先挽袖捐血，吸引眾多熱血同仁、員眷、協力廠商員工，以及大林蒲地區鄉親好友熱情參加捐血活動。

中油公司大林煉油廠代理廠長許信豐表示，身為國營企業的一員，除了穩定能源生產外，亦應積極投入社會公益活動，期盼透過多元公益活動回饋社會，同時也感謝辛苦的醫護人員及高雄捐血中心支援捐血車，才能讓活動順利圓滿，並期待往後更多人一同共襄盛舉，加入捐血的行列。

▲中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦公益捐血活動。(圖／中油大林煉油廠提供)
▲中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦公益捐血活動。(圖／中油大林煉油廠提供)
許信豐指出，大林煉油廠為落實愛心公益、關懷社會，並善盡企業社會責任，乃舉辦此一公益捐血活動，在各主管號召下，吸引了116位熱血油人、眷屬、在地居民一同響應捐血活動，捐出186袋共46500的血液，不僅維持了血庫的穩定，也充分展現了大林煉油廠油人的愛心，期盼透過此次捐血活動，將溫暖傳遞給更多需要幫助的人，為社會公益盡一份心力。

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