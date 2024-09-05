8月消費者物價指數2.36%　外食、房租及醫療費用墊高CPI

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主計總處今（5）日公布物價統計，8月消費者價指數（CPI）為2.36%，較7月的2.53%呈現收斂，但仍舊在2%「通膨警戒線」以上，更是連續第4個月超過警戒線，顯示國內通膨情況仍存在。今年1至8月CPI平均漲2.32%，今年全國仍維持通膨情況。針對9月CPI預估，主計總處專門委員曹志弘表示，國際物價趨勢仍在走跌，再加上蔬菜價格持續走跌，預計9月物價會趨於平穩。原先8月CPI預估較高，但實際統計卻略低。曹志弘說明，因為先前評估凱米颱風對於農損會比較高，但8月蔬菜復甦速度較順利，再加上水果漲幅逐漸萎縮，所以整體CPI漲幅沒有擴大。據統計，7月下旬因凱米颱風造成農產損失，推升蔬果價格漲勢；食用油、外食費等食物類價格也上揚，加上房租及掛號費續漲，電費、娛樂服務、停車費與機票等交通服務費調漲，只有蛋類及油料費價跌。曹志弘解析，8月CPI較高的項目為外食費、房租及醫療費用，分別CPI指數為2.9%、2.45%及4.64%。8月外食費CPI上漲2.9%偏高，但曹志弘認為，從今年4月外食費CPI已經跌過3%，雖然仍高於近10年平均的2.5%高，已可看出來逐步收斂。然而，醫療費用從3月掛號費上限消除後，一度漲幅高達1.01%，但近期已經收斂至0.1、0.2%。對於能否代表掛號費影響力減少？他解釋，漲幅縮小主因是去年7月健保調整部分負擔墊高比較基期，認為調漲掛號費影響仍在。另外，8月居住類的房租CPI為2.45%，較5月至7月的2.5%以上呈現收斂。曹志弘說，相較於過去10年平均的1.1%，目前還是處於高點，但對於房租長期趨勢採取觀望態度，因為房租屬於一年換約一次，很難用幾個月波動去研判趨勢。至於8月CPI仍舊可以下探主因，曹志弘指出，主要原因還是油料費走跌，8月CPI一口氣下跌2.51%，抑低CPI漲幅力道。