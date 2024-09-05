台北羽球公開賽／又是直落二!周天成無懸念晉級、朝生涯第5冠邁進

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台灣男單一哥周天成在台北羽球公開賽16強碰上馬來西亞宋侞紋，本場比賽複製勝利方程式，首局就打出9：3的攻勢，且一度擴大領先，最後取得8個局末點，無懸念拿下。賽後周天成表示，「宋侞紋私下是我的好友，之前也會到馬來西亞與他一起訓練。周天成在剛結束的日本公開賽拿下亞軍，世界排名也躍居第9，今年34歲的他過去曾罹患大腸癌，抗癌成功後重返球場，但在8月27日卻傳出「咳出血痰」赴院檢查，確認為左肺泡及周圍軟組織受損，不過賽前已經強調無大礙，目標是在台灣奪冠。