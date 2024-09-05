婁峻碩私訊祝愷樂當媽！鬆口曝與焦凡凡婚禮進度　生娃準備慢慢來

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▲婁峻碩坦言，自己也是看到愷樂的貼文才知道喜訊，但「姊姊」有這麼大的事情，一定要恭喜她。（圖／YSL BEAUTY）

▲焦凡凡（左）與婁峻碩愛情長跑7年，即將結婚修成正果。（圖／焦凡凡Threads）

台灣男團五堅情成員婁峻碩與新加坡歌手邱鋒澤，今（5）日下午受邀出席品牌活動，聊到最近轟動娛樂圈的「愷樂當媽」一事，與愷樂（蝴蝶姐姐）私交深厚、從小就認識的婁峻碩也表示，雖然自己也是等愷樂分享喜訊才知曉，但已向親如姊姊的她私訊道喜。同時婁峻碩還被問到與女友焦凡凡的婚禮、生娃進度，他大方分享兩人目前忙於籌備婚事，預計明年春天舉辦，目前也還沒有生娃的想法。由於婁峻碩的阿姨和愷樂的母親是同事，因此兩人自幼就相識，感情融洽的兩人甚至以「姊弟」互稱，婁峻碩還公開說過愷樂就是自己入行的大貴人。不過，近年來愷樂逐漸淡出娛樂圈，婁峻碩也沒有再過多的打擾，直到日前愷樂突然宣布當媽的喜訊，他才私訊對方道喜，愷樂也回覆對方表示感謝。他坦言，自己也是看到愷樂的貼文才知道喜訊，但還是感動說到：「畢竟姊姊有這麼大的事情，一定要恭喜她」。去年與女友焦凡凡求婚成功的婁峻碩被媒體催問結婚生子的進度，他今日也罕見鬆口，透露兩人預計在明年春天舉辦小型的家宴婚禮，不過因為工作忙碌的關係，其實到現在都還沒拍婚紗照。另外由於場地限制，除了好戰友五堅情的成員外，應該不會額外邀請其他親友，也不打算收禮金，聽到這裡的同台好友邱鋒澤雖然表示理解，一度搞笑喊「省下一大包，Yes」，但也不免感到遺憾。難得分享與未婚妻甜蜜細節的婁峻碩談到「愷樂當媽」的話題，又被追問未來與焦凡凡懷孕生子的計畫，雖然眼看同齡層好友高爾宣、健志陸等人都陸續升格做爸爸，但婁峻碩表示不會特別「趕進度」，還笑說與焦凡凡兩人未來還想跑夜店，所以一切順其自然就好。